Periodista le bajó a la euforia con mensaje a Luis Díaz, tras lesión de Hakimi; acá lo que pasó

Luis Díaz sigue siendo tema de debate en territorio europeo, especialmente después de la lesión contra Achraf Hakimi, que le terminó provocando la expulsión al guajiro en el duelo contra PSG por la cuarta jornada de Champions League.

Y es que, por aquella jugada, al colombiano le han llegado un sinfín de críticas; especialmente de los aficionados parisinos y marroquís, quienes quedaron preocupados teniendo en cuenta que la Copa de África está casi que a la vuelta de la esquina y, sin la posible presencia del lateral de 27 años, se pierde una ficha clave para ir en busca del título.

Uno de esos comentarios ‘incendiarios, desde la rabia e impotencia en contra del ‘cafetero', surgió del periodista Said Amdaa, quien tildó a Luis Díaz de “criminal” y lo avisó, dejando claro que “lo presionaría durante toda su carrera”.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

Estas palabras del reportero marroquí, quien se despachó poco después de conocerse la lesión de Hakimi, provocada por el colombiano; rápidamente hicieron ‘boom’ en las redes sociales, con los aficionados del Bayern Múnich como protagonistas, saliendo a defender al colombiano y atacando al periodista africano, que ahora salió a hablar para bajar los ‘humos’ y retractarse de sus declaraciones.

Publicidad

"Tuve la sensación de que la entrada de Luis Díaz fue fruto de la frustración; fue completamente innecesaria, sobre todo en ese momento del partido. Era el tiempo añadido de la primera parte, el Bayern ya ganaba 2-0 y Hakimi ya había superado a Díaz. Fue, por tanto, una lesión evitable, y eso me frustra mucho", indicó diciendo Said Amdaa, en una entrevista con el medio alemán ‘Bild’ y ‘Sport Bild’.

Sin embargo, el periodista marroquí analizó sus expresiones en contra del guajiro y se refirió a la interpretación que realmente debería habérsela dado; tanto, que incluso, pidió disculpas para ‘Luchito’ y toda la afición del conjunto ‘bávaro’.

Publicidad

“En Francia usamos una expresión coloquial que dice algo así como‘es un crimen no aprovechar esa oportunidad de gol’. En ese contexto la usé para decir que ‘Luis Díaz es un criminal porque cometió esa falta’. No lo dije con mala intención ni literalmente, pero entiendo que algunos aficionados del Bayern no lo interpretaron así. Si alguno se sintió irrespetado u ofendido por mis palabras, no tengo problema en disculparme", agregó el reportero sobre todo el lío que se ha armado respecto a sus palabras en contra del guajiro.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs PSG - Foto: AFP

Además, Said Amdaa explicó la “presión que ejercería” en contra de ‘Luchito’, luego de la lamentable falta cometida a Achraf Hakimi: “Cuando dije que presionaría a Díaz durante el resto de su carrera, lo dije irónicamente, en sentido figurado. Era mi manera de expresar mi tristeza por la lesión de Hakimi. Como periodista marroquí, sé lo importante que es Hakimi para nuestra selección, sobre todo con la Copa Africana de Naciones a la vuelta de la esquina. Ahora quizá tengamos que arreglárnoslas sin nuestro mejor jugador. Y no, no presionaré a Luis Díaz. Le deseo lo mejor”.

