Polémicas no faltaron en 2 penaltis, en el emocionante PSG vs Bayern Múnich; Luis Díaz, protagonista

Este martes 28 de abril, PSG y Bayern Múnich se pusieron cita en el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la ida, de las semifinales en la Champions League.

Y con Luis Díaz como protagonista desde el inicio, los ‘bávaros’ se encontraron con una oportunidad de oro en el solo amanecer del encuentro.

Pasado el primer cuarto de hora en el juego, el colombiano se metió en el área rival, a pura técnica y calidad; no obstante, cuando ya se disponía a definir, el central William Pacho cruzó al ‘cafetero’, quien cayó en el campo.

El juez central no se lo pensó dos veces y decretó pena máxima a favor del Bayern Múnich, que posteriormente Harry Kane convertiría el gol a favor de los alemanes.



No obstante, la polémica creció en redes porque, a concepto de muchos, la barrida no fue causal de la caída de Luis Díaz, por lo que no era justo la pena máxima.

Penal provocado por Díaz 🇨🇴. Es muy típico de los sudamericanos abrir el pie para buscar ganar posición antes de seguir su carrera. Allí se da el primer contacto (muy buscado para mí) y ya luego con el taco de Pacho se da el otro toque. Justito no más 😬pic.twitter.com/JHAGXHNt6L — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 28, 2026

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“Penal provocado por Díaz. Es muy típico de los sudamericanos abrir el pie para buscar ganar posición antes de seguir su carrera. Allí se da el primer contacto (muy buscado para mí) y ya luego con el taco de Pacho se da el otro toque. Justito no más”, sentenció ‘El VAR Central’, a través de su cuenta oficial, dejando claro que, aunque es legal, por interpretación pudo no haberse pitado.



Nueva polémica sobre el final del primer tiempo

Otra acción llamó la atención en el encuentro y fue la mano de Alphonso Davies, quien, tras un rebote de su cuerpo, tocó la pelota con la mano izquierda dentro de su área.

Esta acción tuvo varios minutos de revisión. Sin embargo, el juez central lo decretó como pena máxima a favor del PSG, quien convirtió el 3-2 del partido con Dembelé, desde el punto blanco.

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"Lo que le pasó a Davies. Tenía los brazos atrás y justo cuando Dembélé tiraba el centro sacó el brazo y acabó cortando el centro. Obviamente son movimientos que se deciden en menos de un segundo, instintivos. Termina siendo un penal muy cobrable", citó también 'El VAR Central', dando a entender que sí es una acción sancionable, desde el punto reglamentario.