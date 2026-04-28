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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Polémicas no faltaron en 2 penaltis, en el emocionante PSG vs Bayern Múnich; Luis Díaz, protagonista

Polémicas no faltaron en 2 penaltis, en el emocionante PSG vs Bayern Múnich; Luis Díaz, protagonista

Con el colombiano como figura, hubo polémica acción desde el inicio del encuentro, debido a una pena máxima que ha dado mucho de qué hablar. Pero eso no es todo, pues otra acción también genera debate.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz en acción de juego, contra el PSG, por Champions League.
Luis Díaz en acción de juego, contra el PSG, por Champions League.
Foto: AFP.

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