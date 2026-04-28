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Gol Caracol  / Vea acá el gol de Harry Kane, tras penalti sobre Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich, en Champions

Vea acá el gol de Harry Kane, tras penalti sobre Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich, en Champions

Desde los primeros minutos, Luis Díaz ha tenido protagonismo en el duelo de ida de la semifinal de la Champions League. La falta levantó polémica en medios y en redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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PSG vs Bayern Múnich
Acción de juego de Luis Díaz entre PSG vs Bayern Múnich
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Bayern Múnich

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