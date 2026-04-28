Vea acá el gol de Harry Kane, tras penalti sobre Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich, en Champions

En el estadio Parque de los Príncipes, Bayern Múnich sorprendió y abrió la cuenta con un gol de penalti de Harry Kane, tras una falta sobre el colombiano Luis Díaz dentro del área de los franceses.

A los 15 minutos, al guajiro le filtraron una pelota, que al tirarla larga, recibió el cruce del ecuatoriano William Pacho. El árbitro no dudó y decretó tiro penalti para los alemanes, ante la mirada de los seguidores del equipo local.

Vea el penalti provocado por Luis Díaz:

LO BAJARON A LUCHO DÍAZ Y HAY PENAL PARA EL BAYERN MUNICH ANTE PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eL6fX27kP2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026

Vea el gol de Harry Kane:



Harry Kane's 54th goal of the season against PSGpic.twitter.com/hnlxGF70Nf https://t.co/UeKtlXRgzO — Troll Football Media (@TrollFootball2) April 28, 2026