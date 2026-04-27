Millonarios vs Sao Paulo; prueba para el azul, contra equipo mixto de los brasileños en Sudamericana

Millonarios, que pasa por un irregular presente en el fútbol colombiano, pero que ya ganó en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, 1-0 sobre Boston River, ahora tendrá una prueba de fuego recibiendo al rival más complicado del grupo, el Sao Paulo, que viajó sin varios de sus titulares a Bogotá.

A pesar de eso, el compromiso de los azules es hacerse fuertes ante su gente e intentar sumar tres puntos más en esta primera ronda del torneo internacional, luego de comenzar de mala manera con una caída 2-0 con O'Higgins, en Chile.



Millonarios vs Sao Paulo EN VIVO, hora y TV del partido de Copa Sudamericana

Fecha: martes 28 de abril de 2026

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia)

Transmisión: DirecTV Sports y DirecTV GO



Así llega Millonarios contra Sao Paulo

Los dirigidos por Fabián Bustos se tomaron un respiro en la Liga BetPlay 2026-I tras vencer 2-0 al Deportes Tolima, el pasado jueves, que los tiene aún con chances, aunque pocas, de clasificar a los play offs del fútbol colombiano, aunque deberán vencer a Alianza FC, en Valledupar, el domingo, y esperar que no ganen Cali y Medellín sus respectivos encuentros. De lo contrario, estarán eliminados.

Ya en cuanto la Copa Sudamericana están en el tercer puesto del grupo C, que es liderado por su próximo riva, el Sao Paulo (6), luego aparece O'Higgins' (3), con las mismas unidades pero mejor diferencia de gol. Boston River es último, sin puntos.

Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I - Foto: Colprensa

En cuanto a la convocatoria, el técnico argentino Fabián Bustos no podrá contar con Sergio Mosquera y Falcao García, por lesión. A pesar de eso, en la lista sí estarán nombres importantes como Leonardo Castor, Rodrigo Contreras, Macalister Silva, Andrés Llinás, entre otros.



Así llega Sao Paulo, el rival de Millonarios

Sao Paulo y Montevideo City Torque arriban esta semana a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana como los únicos entre 32 equipos que han ganado en sus primeras dos salidas, y proyectan su nuevo partido con la misión de ampliar la racha para mirar más cerca los octavos de final.



Sao Paulo, equipo brasileño. Getty Images.

Publicidad

No la tendrán fácil, pues este martes el tricolor brasileño deberá visitar en los 2.640 metros de altitud de Bogotá al club Millonarios, y el sorprendente Torque uruguayo acudirá a Buenos Aires para chocar con el Deportivo Riestra.

En cuanto al Brasileirao, Sao Paulo es uno de los protagonistas del cameponato de ese país. Actualmente está en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a nueve unidades del líder que es Palmeiras. Su más reciente resultado fue un triunfo 1-0 sobre el Mirassol, el pasado sábado.

Publicidad

El 'tricolor' ya está en Bogotá y viajó sin siete de sus habituales titulares, entre los que destacan Luciano y Jonathan Calleri, quienes no hicieron parte de la delegación que se desplazó a Colombia, en medio de una rotación de nómina tras el exigente calendario del cuadro brasileño.