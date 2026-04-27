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Gol Caracol  / Millonarios vs Sao Paulo; prueba para el azul, contra equipo mixto de los brasileños en Sudamericana

Millonarios vs Sao Paulo; prueba para el azul, contra equipo mixto de los brasileños en Sudamericana

Este martes en el estadio El Campín, en Bogotá, se jugará el partido de la fecha 3 de la Copa Sudamericana, entre Millonarios y Sao Paulo. Los paulistas vienen invictos y con dos victorias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana
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Colprensa

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