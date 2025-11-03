Ponen la lupa en el golazo de Jhon Durán con Fenerbahce; "es difícil lo que hizo"

El nombre de Jhon Durán vuelve a estar en boca de todos en Turquía. El delantero colombiano del Fenerbahce fue protagonista en el último encuentro de su equipo frente al Besiktas, no solo por anotar el gol decisivo, sino por la forma en que lo hizo. Su tanto ha generado una ola de elogios, entre ellos los del periodista turco Ilgaz Cinar, quien destacó la dificultad y la brillantez técnica del movimiento que terminó en gol.

Durante su intervención en un programa deportivo local, Cinar analizó la jugada con admiración: "Jhon Durán marcó un gol muy difícil. Hay que deslizarse y hacer la entrada, el balón te golpea, tienes que levantarte, preparar el tiro y disparar... ¡Tuvo una reacción increíble!", expresó el comunicador, resaltando la capacidad de reacción y la potencia del atacante colombiano.

El gol de Durán, que llegó en un momento clave del partido, fue el reflejo de su instinto goleador y de su progreso físico y mental tras superar una etapa en la que estuvo lesionado un largo tiempo. En la jugada, el joven delantero de 21 años mostró su potencia habitual, combinada con una entrega inmensa al no dar el balón por perdido y definir de forma rápida para evitar que le taparan el tiro de gol.

Para la prensa turca, este tanto no solo demuestra la calidad del jugador cafetero, sino también sus ganas de demostrar un buen nivel en su club. Desde su llegada al Fenerbahce, Durán ha tenido que luchar con muchos inconvenientes de todo tipo, pero su reciente actuación parece abrirle la puerta a un rol más protagónico.

Jhon Durán fue gran figura con Fenerbahçe en el clásico contra Besiktas. AFP

El comentario de Cinar refleja el creciente reconocimiento que Durán está ganando en Turquía. Con desempeños como este, deja claro que su ambición sigue intacta. Si mantiene este nivel, su futuro podría dar un giro de 180 grados, podría significar su continuidad en el equipo turco o en algún otro club importante de Europa, y su nombre podría seguir siendo motivo de conversación no solo en los medios, sino también entre los aficionados que veían en él a una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

En la presente campaña, Jhon Durán ha participado en ocho partidos oficiales con el Fenerbahce, acumulando aproximadamente 355 minutos jugados. Ha anotado dos goles y ha dado una asistencia, lo que equivale a una media de aproximadamente 0,51 goles cada 90 minutos y 0,25 asistencias cada 90 minutos.

Su próximo partido con el Fenerbahce será este jueves, en condición de visitante, contra el Viktoria Plzen en el estadio Doosan Arena por la cuarta fecha de la Europa League. Juego en el que el antioqueño podría tener una nueva oportunidad de seguir demostrando que está para grandes cosas en el 'viejo continente' y que su más reciente gol no fue simple casualidad.