"Erling Haaland es como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; su influencia en el juego es enorme"

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, situó este lunes a Erling Haaland a la altura goleadora de Leo Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que la única diferencia es que el argentino y el portugués llevan haciéndolo quince años.

El noruego, que marcó un doblete en la victoria este domingo contra el Bournemouth, suma 26 goles entre club y selección a estas alturas de temporada, trece de ellos en la Premier League, donde es el destacado máximo goleador.

"Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. Pero por supuesto que necesitamos los goles de otros, de Phil (Foden), de Tijani (Reijnders) y de los otros que han tenido ocasiones", dijo Guardiola tras el triunfo contra el Bournemouth.

Preguntado sobre si está al nivel de Messi o Cristiano, Guardiola respondió: "Por supuesto que sí, sólo tienes que ver sus números".

"La diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice 'voy a marcar'", aseveró.

En Premier League, eso sí, Haaland es el máximo goleador, con trece tantos, y ningún otro compañero ha marcado más de uno.

"Tiene esa hambre que le hace top. Lo he dicho muchas veces lo increíble que es entrenarle. A veces soy duro con él, pero tiene una mente abierta. Sin él será duro, si soy sincero, pero tenemos suerte de que Omar (Marmoush) está de vuelta y que tenemos muchos jugadores en forma", agregó Guardiola.

La próxima víctima de Haaland puede ser el club en el que explotó, el Borussia Dortmund, al que se enfrenta este miércoles en la Liga de Campeones.