Por Luis Díaz pagarían 100 millones de euros: Liverpool espera el cheque, y a negociar

¿Luis Díaz se dejará tentar por el dinero? Esa es la pregunta que muchos se hacen este sábado luego de que se hable de una oferta de 100 millones de euros en las oficinas de Liverpool, para quitarles al habilidoso futbolista colombiano.

Y con eso, en Inglaterra están al tanto de qué pasará con el nacido en Barrancas, quien dejó de ser prioridad para Barcelona, que no pagaría una cifra alta por él, pero empezó a ser visto por los árabes.

“Al-Nassr planea fichar al colombiano Luis Díaz por 100 millones de euros”, así tituló una nota el diario del Medio Oriente ‘Okaz’, que informó de la exorbitante cifra que pondrían en la mesa del Liverpool.

En la nota realizada por el citado medio árabe, citaron inicialmente la información dada por Ben Jacobs, periodista experto en fichajes, quien había afirmado que los ‘reds’ “no tienen intención de vender al jugador por el momento”.

Pero en el Medio Oriente apelan a su mejor arma, el dinero, para seducir no solo al Liverpool de dejar ir a uno de sus mejores futbolistas, sino también a Luis Díaz, quien tendría que aceptar dejar Europa, pero mejorar en el tema salarial, algo en lo que en Inglaterra no está bien valorado, no entrando ni entre los diez mejores sueldos de la plantilla profesional.

“Pero los 100 millones de euros ofrecidos podrían obligar al club a reconsiderar su postura, sobre todo porque la decisión final recae en el propio jugador”, cerraron sobre esta noticia de última hora que envuelve a ‘Lucho’.

Esta información en territorio árabe no tardó en llegar a Inglaterra, por lo que el medio 'Liverpool Echo' también hizo resonancia de lo descrito en ese medio, en especial por los pedidos hechos por Cristiano Ronaldo para reforzarse y tener un equipo competitivo para la próxima temporada.

Luis Díaz celebra título de Premier League de Liverpool - Foto: LFC

"Según informes en Arabia Saudita , Luis Díaz ha atraído la atención de Al-Nassr. Se dice que el equipo de la Saudi Pro League está planeando un acuerdo para fichar al colombiano por un valor de 85 millones de libras esterlinas (100 millones de euros). Cristiano Ronaldo acaba de firmar un nuevo y lucrativo contrato con el club saudí y podrían señalar aún más sus intenciones con la adquisición de la estrella del Liverpool", detallaron en Merseyside.

Lo cierto es que en el club de Riad estaría cerca de irse el colombiano Jhon Durán, quien tomaría sus maletas para irse al Fenerbahce, de Turquía, pero otro compatriota llegaría para reforzar el ataque de Al Nassr, que podría ser Luis Díaz, en caso tal que el elenco árabe se decida y vaya con todo por 'Lucho'.