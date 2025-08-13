La casa de Dayro Moreno en Manizales; así mostró algunos de sus tesoros más preciados

Dayro Moreno volvió a poner a sonar su nombre en los torneos de la Conmebol y así con un gol suyo, Once Caldas venció el martes pasado 1-0 a Huracán, de Argentina, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El delantero tolimense ejecutó un penalti de forma acertada y con 8 anotaciones es de manera parcial el máximo artillero del campeonato internacional, que genera atractivo para los clubes por la bolsa de premios, por el hecho de mostrar jugadores y además en la búsqueda de glorias más allá de las fronteras de nuestro país.

En medio de todo esto y en su carrera en un momento relevante, pese a sus 39 años, Moreno Galindo apareció en las últimas horas en Instagram abriendo las puertas de su casa en el exclusivo sector de la capital caldense de La Florida y mostrando una parte de los tesoros que allí conserva y guarda con especial cariño "porque son mi historia en el fútbol, que he ganado con muchos sacrificios en los diferentes equipos por los que he pasado".

El recorrido que hizo el experimentado futbolista lo hizo en un video publicitario y así comenzó dejando ver y relatando la importancia de varias camisetas del Once que están enmarcadas y ubicadas en la pared de la sala como con las que jugó cuando superó el número de goles del argentino Sergio Galván Rey con los de Manizales y de algunas cifras cerradas de partidos con el blanco blanco.

Recorrido de Dayro Moreno, jugador de Once Caldas Pantallazos de IG

Publicidad

De igual forma, el buen Dayro también enseñó un rincón en el que están los botines de oro que ha ganado en el fútbol profesional colombiando, jugando con clubes como Once Caldas, Millonarios, Atlético Nacional, en dos oportunidades; y medallas de títulos como el de Copa Libertadores de 2004, la Recopa Sudamericana lograda con los 'verdolagas' al superar a Chapecoense y hasta la que que lo distinguió con el tercer lugar de la Copa América Centenario defendiendo los colores de la Selección Colombia.