La Liga de España tendrá alta cuota colombiana en la temporada 2025/2026: ¿Quiénes son?

La Liga de España siempre se ha caracterizado por tener jugadores colombianos entre las nóminas de varios de sus clubes. Por eso, para la temporada 2025/2026, no será la excepción. El viernes 15 de agosto, se abre el telón con dos compromisos: Girona vs. Rayo Vallecano, programado para las 12:00 p.m. (Hora de Colombia) y Villarreal contra Real Oviedo (2:30 p.m.).

Allí, de entrada, dos de los 'cafeteros' podrían sumar minutos en cancha. Yaser Asprilla y Jhon Solís, quienes integran la plantilla del equipo dirigido por Míchel, tienen otra oportunidad de brillar. Y es que lo que vivieron en la anterior temporada no fue lo mejor ni lo esperado, debido a las lesiones que sufrieron y también a que no expusieron su mejor nivel en la cancha.

En el caso de Yaser Asprilla, arribó como el fichaje más rimbombante, pero solo pudo disputar 1.644 minutos, repartidos en 33 partidos, entre La Liga de España y Champions League. La principal molestia física que presentó fue un esguince de la articulación del tobillo, en dos ocasiones. Razón por la que se le dificultó consolidarse y fue perdiendo protagonismo.

Por otro lado, Jhon Solís padeció una lesión muscular, por la que se perdió una seguidilla de compromisos. Aún así, le alcanzó para jugar 686 minutos en total, en 25 duelos, entre la Copa del Rey, Champions League y La Liga de España. Ahora, otros futbolistas corren con mejor suerte, como Johan Mojica, quien, con su experiencia, se ha afianzado en territorio español.

Rayo Vallecano, Villarreal, Osasuna, Elche, Real Valladolid, Girona y, en este momento, Osasuna han gozado de su calidad como lateral izquierdo. De hecho, con 32 años, afrontará su 13ta. temporada en España y, en la más reciente, firmó 2.843 minutos, en 37 encuentros, siendo titular en la mayoría de ellos, gracias a su alto desempeño por la banda y liderazgo.

Para finalizar, Real Betis es otro que tiene dos colombianos en su nómina. Juan Camilo 'Cucho' Hernández llegó a mitad de camino de la pasada temporada y se hizo con un lugar. Fueron 1.150 minutos, en 15 partidos, todos por La Liga de España. Allí, infló las redes en cinco ocasiones y dio una asistencia, siendo titular desde la fecha 24 hasta la última de ese certamen.

Al delantero llegó compañía. Nelson Deossa dio el salto al fútbol europeo, luego de su destacada actuación en el Mundial de Clubes con Monterrey. Por eso, fiel a su manera de vivir el fútbol, dejando todo en la cancha, sueña con aprovechar esta oportunidad al máximo y, de entrada, demostrar que no se equivocaron en ficharlo con un contrato hasta junio de 2030.

Hay una situación especial y es la de Daniel Luna. El joven de 22 años viene de jugar en Cartagena, pero debió regresar al Mallorca, que es el club dueño de su pase. Aún no está claro si seguirá o emprenderá vuelo hacia otro lado, pues desde España informan que pidió la salida del equipo y hay rumores que lo vinculan con el Sporting de Gijón.

¿Quiénes son los colombianos en La Liga de España 2025/2026?