Nacional, expuesto a posible sanción por “acto racista” en pelea de hinchas contra Sao Paulo

El 0-0 entre Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil por la ida de los octavos de final en Medellín le podría salir caro al conjunto verde debido a la actuación de uno de sus aficionados en medio del agarrón que hubo entre ambas hinchadas en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot luego del encuentro.

En el cotejo de Copa Libertadores, los ánimos se calentaron en la cancha entre los jugadores, pero pasaron del dicho al hecho en las graderías, donde seguidores de las 2 escuadras protagonizaron un bochornoso encontrón en el que hubo intercambio de golpes, lanzamiento de objetos y toda clase de insultos.

La pelea fue grabada por varios asistentes al escenario deportivo y también quedó registrada en cámaras fijas instaladas en ese sector, por lo que hay suficiente material audiovisual para determinar lo que pasó.

Es por ello que se está señalando a uno hombre identificado como hincha de Nacional de haber hecho "actos racistas", según lo publicó el canal brasileño Bandeirantes, para ofender a los espectadores rivales en medio de la gresca, lo que traería duras consecuencias para el elenco ‘verdolaga’.



Nacional tendría sanción por “acto racista” de hincha frente al Sao Paulo

Diarios del país de la samba informaron que el caso ya está siendo investigado por la Conmbeol, pues en video quedó el actuar de un sujeto ubicado en espacio asignado al público verde rascándose la cabeza como lo hacen los primates y haciendo movimientos con los brazos propios de esos animales mientras señalaba a los fanáticos paulistas.

LAMENTÁVEL! 🤬

Um torcedor do Atlético Nacional, da Colômbia, fez gestos racistas para a torcida do #SãoPaulo no empate em 0 a 0 entre as equipes, em Medellín, pela ida das oitavas da Libertadores.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem imitando um macaco para… pic.twitter.com/zXyfMqoLvO — Esporte Na Band (@esportenaband) August 13, 2025

Publicidad

Al respecto, el periódico deportivo Lance señaló que todo quedó detallado en un informe que “Conmebol investigará” para “aplicar las sanciones correspondientes si es necesario”.

Entre tanto, el diario Globo fue en la misma vía: “Conmebol informó que ya investiga el caso para determinar si se iniciarán procedimientos disciplinarios”.

Publicidad

Por ahora, en el partido de vuelta, programado para el martes 19 de agosto, habrá puertas abiertas para la barra de Nacional, aunque con estrictas medias de seguridad para evitar más confrontaciones.

A su vez, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, avisó que un hincha del Sao Paulo llamado Allan Aquino fue identificado por cámaras de seguridad, detenido, multado, deportado y sancionado con prohibición de regresar a Colombia.