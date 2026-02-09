Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

Este martes, la Selección Colombia femenina Sub-20 disputará su tercer partido en el torneo sudamericano de la categoría frente a su similar de Uruguay. ¡Prográmese con el juego!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 9 de feb, 2026
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
Fotos: X/@FCFSeleccionCol y @AUFfemenino

