Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 jugará este martes contra su similar de Uruguay en la cuarta jornada del Sudamericano de la categoría. El equipo nacional llega a la cita tras vencer 1-0 a Venezuela en la fecha anterior con gol de Maithe López, y afrontará el juego frente a las 'charrúas' en busca de los tres puntos que lo acerquen más a la clasificación a la siguiente ronda.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Paraguay. La 'tricolor' viene de derrotar a la 'vinotinto' en el segundo tiempo con gol de la jugadora del Vancouver Rise de Canadá, quien fue una de las figuras destacadas del encuentro. Por su parte, Uruguay viene de vencer 1-0 a Chile, con lo cual suma cuatro puntos en tres salidas. Las dirigidas por Carlos Panigua irán por el triunfo que las mantenga en la parte alta de la tabla, ya que en su último partido juegan contra las anfitrionas, que se han mostrado como una de las más fuertes de la zona A.

Colombia, que cuenta con la seguridad en el arco de Luisa Agudelo, empató en su primer juego sin goles, así que acumula un triunfo y una victoria en el Sudamericano Sub-20. En el juego, 'las superpoderosas' deberán cuidarse de Antonella Cordero y de Ilana Guedes, que se han perfilado como las grandes estrellas del equipo celeste. Cordero se convirtió en la anotadora más joven del torneo con su gol frente a Chile, con 16 años y 151 días de edad, mientras que su compañera Guedes es la jugadora con más pases para remate de las últimas dos ediciones del campeonato con ocho entregas.

La Selección Colombia femenina Sub-20 viene de ganarle 1-0 a Venezuela Foto: X/@FCFSeleccionCol

En el otro duelo del grupo se enfrentarán Venezuela y Paraguay, quienes tienen 3 y 4 puntos respectivamente en la tabla. La Selección Colombia es segunda con cuatro unidades, mismas de su rival de este martes, y en la última fecha chocará con las 'guaraníes', por lo que se perfila un cierre de grupo muy cerrado, en el que cada punto valdrá mucho en la búsqueda de un cupo en el hexagonal final por el título del torneo y los cupos al Mundial de Polonia del mes de septiembre.



Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

El partido entre colombianas y uruguayas se llevará a cabo este martes a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por la señal principal de Caracol Televisión, la app de Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, y las incidencias más destacadas del juego en el portal web de Gol Caracol.