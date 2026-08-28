Linda Caicedo y Real Madrid con una misión clara en la vuelta de la Liga F: derribar al Barcelona

Barcelona inicia este domingo contra el Costa Adeje Tenerife la defensa de un título que domina de forma ininterrumpida desde la temporada 2019-2020, en una primera jornada de Liga F Moeve (primera categoría del fútbol femenino en España) que tendrá en el derbi entreReal Madrid y Atlético de Madrid uno de sus grandes focos. En las 'merengues' se espera la titularidad de la colombiana Linda Caicedo.

Además, marcará el regreso a la competición de dos ilustres del fútbol español, Vicky Losada y Jenni Hermoso.

El cuadro 'azulgrana' parte de nuevo como gran favorito después de conquistar los siete últimos campeonatos de forma consecutiva, aunque este verano ha sufrido la salida de cuatro futbolistas clave en sus éxitos recientes: la capitana Alexia Putellas, las defensas Mapi León y Ona Batlle y la delantera Salma Paralluelo.

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El estreno ante el conjunto insular será la primera prueba para los nuevos liderazgos y para comprobar la capacidad del Barcelona para mantener su condición de referencia, sin renunciar a una identidad que le ha permitido dominar el fútbol español en los últimos años.



Entre los focos estará el debut de la delantera brasileña Kerolin Nicoli, el fichaje más caro de la historia de la sección, así como la solución defensiva que proponga Pere Romeu, que afronta su tercera temporada al frente del banquillo azulgrana y que deberá hacer frente a las numerosas bajas en esa parcela.

Enfrente estará un Tenerife sin nada que perder. El conjunto que dirige Yeray Martín, cuarto la pasada temporada, se ha reforzado en todas sus líneas con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los equipos llamados a dar más guerra esta temporada.

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Linda Caicedo y Real Madrid femenino tendrán duro reto; derbi

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Ajax. Real Madrid.

Y el derbi madrileño, el domingo, pondrá a prueba desde el inicio a los dos teóricos principales aspirantes a discutir la hegemonía del Barcelona. Real Madrid y Atlético afrontan un estreno que permitirá medir las aspiraciones de dos proyectos sometidos este verano a una profunda renovación, con hasta nueve fichajes por cada bando.

Dos equipos que aspiran a convertirse en alternativas reales al dominio 'azulgrana' y que tienen en dos incorporaciones sendos focos de atención. El Real Madrid ha apostado por la sueca Felicia Schröder, fichada por 1,5 millones de euros en una operación récord en el mercado del fútbol femenino, mientras que el Atlético recupera a la ilustre Jenni Hermoso, que afrontará su tercera etapa como rojiblanca tras pasar por el fútbol mexicano.

La trigésima novena edición de la Liga F se abrirá este sábado con dos encuentros. Por un lado, la Real Sociedad recibirá al rebautizado Logroño United, antiguo DUX Logroño, con un cambio inesperado en el banquillo después de que, a dos días del inicio liguero, su entrenador Arturo Ruiz anunciara su dimisión para fichar por el Brighton inglés.

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El conjunto riojano, por su parte, estrenará técnico, Santiago García, con el objetivo de vivir una temporada más tranquila que la anterior, cuando tuvo que pelear por la permanencia hasta las últimas jornadas con el Alhama ElPozo.

En el otro encuentro matinal, el Deportivo Abanca estrenará a Alberto Rodríguez en el banquillo, en un proyecto que tendrá en Millene Cabral una de sus referencias y que también servirá para dar minutos y experiencia a jóvenes como la central Adriana Ranera, cedida por el Barcelona.

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Enfrente estará un Sevilla que apuesta por la continuidad de David Losada y que tendrá en Rosa Márquez a una de sus líderes para igualar el octavo puesto del pasado curso, o mejorarlo.

También buscarán dar un paso adelante Eibar y Espanyol separados por apenas tres puntos la pasada temporada. Ambos afrontan el nuevo curso con el objetivo prioritario de asegurar la permanencia y, a partir de ahí, encontrar una mayor regularidad que les permita mirar hacia cotas más altas.

Las incógnitas estarán presentes en el Madrid CFF-Granada. El conjunto madrileño terminó noveno el pasado curso y deberá comprobar cómo encajan las numerosas incorporaciones realizadas este verano bajo la dirección de José Luis Sánchez Vera.

El Granada, sexto la pasada temporada, también afronta una reconstrucción tras la salida de Irene Ferreras y la llegada de Adrián Martín al banquillo, además de las bajas de piezas importantes como la delantera chilena Sonya Keefe y la centrocampista Ari Mingueza.

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Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Atlético de Madrid en Liga F. Foto: X de @realmadridfem

Uno de los equipos que más se ha movido en el mercado ha sido el Badalona Women, que ya bajo el conglomerado del grupo inversor Mercury 13 ha incorporado a ocho futbolistas con el objetivo de dar un nuevo paso en su competitividad. Entre los grandes reclamos está el regreso de Vicky Losada, una incorporación de peso para un proyecto que buscará hacerse un hueco en la parte alta.

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El estreno del Badalona será ante el Athletic Club, el domingo, que inicia una nueva etapa con Víctor Martín en el banquillo y sin la lateral Nerea Nevado, aunque con un grupo joven y consolidado que espera mantener al equipo entre los protagonistas.

Finalmente, los dos recién ascendidos, Deportivo Alavés y Valencia, se medirán el domingo en su vuelta a la máxima categoría, en un duelo que servirá para comprobar cómo trasladan al nuevo escenario la competitividad mostrada la pasada temporada.

En las Gloriosas, Andrea Esteban continuará al frente del banquillo en su vuelta a Primera tres años después, mientras que Mikel Crespo seguirá dirigiendo al Valencia, al que devolvió a la máxima categoría apenas un año después de su descenso.