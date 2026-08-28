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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el doblete de goles de Luis Javier Suárez, en Río Ave vs Sporting Lisboa HOY; no falla

Así fue el doblete de goles de Luis Javier Suárez, en Río Ave vs Sporting Lisboa HOY; no falla

Antes de terminar el primer tiempo, el atacante colombiano Luis Javier Suárez demostró su calidad goleadora, con dos grandes anotaciones, en Liga de Portugal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Lisboa

Para el descanso del partido entre Río Ave y Sporting de Lisboa, el equipo de los ‘leones’ se fue ganando 4-0 cómodamente, de la mano del delantero colombiano Luis Javier Suárez.

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El samario había anotado el 3-0 parcial al minuto 26, pero al 37 se volvió a reportar con una gran definición.

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Luis Javier Suárez acompañó una gran ofensiva del Sporting Lisboa, pero se frenó, se quedó afuera del área y ahí se la dejó servida Goncalo Inacio, para que el colombiano sacara un remate espectacular al primer palo.

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Acá los dos goles de Luis Javier Suárez en Sporting vs Río Ave HOY:

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