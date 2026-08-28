Así fue el doblete de goles de Luis Javier Suárez, en Río Ave vs Sporting Lisboa HOY; no falla

Para el descanso del partido entre Río Ave y Sporting de Lisboa, el equipo de los ‘leones’ se fue ganando 4-0 cómodamente, de la mano del delantero colombiano Luis Javier Suárez.
El samario había anotado el 3-0 parcial al minuto 26, pero al 37 se volvió a reportar con una gran definición.
Luis Javier Suárez acompañó una gran ofensiva del Sporting Lisboa, pero se frenó, se quedó afuera del área y ahí se la dejó servida Goncalo Inacio, para que el colombiano sacara un remate espectacular al primer palo.
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Acá los dos goles de Luis Javier Suárez en Sporting vs Río Ave HOY:
¡DOBLETE DE LUIS SUÁREZ PARA SPORTING LISBOA!— DSPORTS (@DSports) August 28, 2026
El colombiano definió de primera al palo derecho y estiró el marcador a 4-0 sobre Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/cKKR282e7O
¡EN MEDIA HORA YA GOLEA SPORTING LISBOA!— DSPORTS (@DSports) August 28, 2026
El delantero colombiano, Luis Suárez capturó el rebote y selló el 3-0 ante Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/kAtSjbPgxt
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