Por qué Linda Caicedo no fue nominada en el Golden Girl 2025 y sí, en el Balón de Oro

Linda Caicedo, de 20 años de edad, estrella de la Selección Colombia y una de las figuras del elenco ‘merengue’ de España, no fue tenida en cuenta para integrar el grupo de nominadas al Golden Girl 2025, premio que entrega anualmente el diario italiano TuttoSport.

La ceremonia se efectuará en fecha por conformar a mediados de noviembre y a ella se presentarán como aspirantes al galardón 10 finalistas, cuyos nombres fueron publicados por el periódico en cuestión.

Entre las postuladas no hay latinoamericanas, pues hay 2 italianas, 2 suecas, una, inglesa, una noruega, una serbia, una estadounidense, una neerlandesa y una suiza.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué Caicedo no fue incluida entre las finalistas si viene de ser segunda en la entrega del Trofeo Kopa a mejor futbolista juvenil del mundo en la gala del Balón de Oro 2025.



¿Por qué Linda Caicedo no fue nominada al Golden Girl?

De acuerdo con la reglamentación de estos premios, está prohibido que futbolistas de la rama masculina o femenina repitan galardón, motivo por el que la colombiana quedo afuera de competencia, ya que lo había ganado en 2024.



⦁ Nominadas al Golden Girl 2025

Michelle Agyemang (ING - Brighton, ING)

Iman Beney (SUI - Manchester City, ING)

Giulia Galli (ITA - Roma, ITA)

Eva Schatzer (ITA - Juventus, ITA)

Signe Gaupset (NOR - Brann, NOR)

Smilla Holmberg (SUE - Hammarby, SUE)

Felicia Schröder (SUE - Hacken, SUE)

Wieke Kaptein (NED - Chelsea, ING)

Nina Matejic (SRB – Zenit, RUS)

Lily Yohannes (EE. UU. - Olympique Lyon, FRA)

⦁ Ganadoras del Golden Girl

2024: Vicky López (ESP - Barcelona, ESP)

2023: Linda Caicedo (COL - Real Madrid, ESP)

2022: Jule Brand (ALE, Hoffenheim/Wolfsburgo, ALE)

2021: Martina Tomaselli (ITA - Sassuolo, ITA)

2020: Asia Bragonzi (ITA - Juventus, ITA)

2019: Giada Greggi (ITA - Roma, ITA)

2018: Glionna Benedetta (ITA - Juventus, ITA)