"No esperen que Richard Ríos drible a 30 rivales por partido"; Benfica apoya al colombiano

El jugador colombiano Richard Ríos fue uno de los fichajes más destacados del último mercado de pases. El Benfica desembolsó cerca de 25 millones de euros al Palmeiras para hacerse con sus servicios, convirtiéndolo en una de las contrataciones más costosas de la temporada.

Sin embargo, el mediocampista de la Selección Colombia ha tenido un inicio irregular con el conjunto portugués. Su rendimiento ha sido objeto de duras críticas por parte de la prensa lusa, que ha cuestionado su adaptación y el alto costo de su fichaje. Aun así, en medio de los comentarios negativos, Ríos recibió el respaldo de una voz autorizada dentro del club: el presidente Rui Costa, quien salió en su defensa públicamente.

Rui Costa defiende a Richard Ríos

Durante una entrevista con 'SIC', el presidente del Benfica, Rui Costa, se refirió a la situación del colombiano y fue contundente en su apoyo:

“No me arrepiento en absoluto. A veces tenemos esa impaciencia. Sabemos que muchos jugadores, al llegar a Europa, necesitan unos meses de adaptación. Está jugando con el peso de lo que ha costado”, expresó el dirigente.Rui Costa también destacó las cualidades del antioqueño y pidió paciencia a los aficionados:

“No se puede esperar que regatee a 30 jugadores por partido; no es lo que se requiere. Es un jugador equilibrado, no un jugador creativo, ni un número 10. Fue una sorpresa que lo lográramos considerando lo que estaba haciendo”, añadió el presidente, quien buscará la reelección el próximo 25 de octubre.

Por su parte, Ríos también habló recientemente sobre las críticas que ha recibido desde su llegada a Portugal.

“Las críticas ocurren; es normal. Se trata de saber escuchar, ver qué se puede mejorar y evolucionar con cada entrenamiento. Adaptarse es muy difícil al principio; hay que organizar toda la vida”, comentó el mediocampista.

Números de Richard Ríos en Benfica

En lo que va de la temporada, Richard Ríos ha disputado un total de 15 partidos con el Benfica, aunque aún no registra goles ni asistencias. Pese a ello, el cuerpo técnico confía en que su aporte será clave a medida que logre consolidarse en el sistema de juego del equipo.



¿Cuándo juega Benfica?

Tras su participación con la Selección Colombia en la reciente fecha FIFA, Richard Ríos podría volver a tener acción este viernes 17 de octubre, cuando el Benfica visite al Chaves, por la tercera ronda de la Copa de Portugal