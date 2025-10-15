Nominados al Golden Boy 2025: Franco Mastantuono y Désiré Doué resaltan en la lista

Publicidad
Fue publicada la lista de 25 finalistas que compiten por quedarse con el Golden Boy, trofeo al mejor al futbolista menor de 21 años de edad perteneciente a alguna de las ligas de Europa.
La exaltación, organizada por el diario italiano TuttoSport, fue ganada en 2024 por Lamine Yamal, delantero español del Barcelona que recientemente se quedó con el Balón de Plata y que en esta oportunidad no fue nominado porque las reglas impiden repetir premio.
Entre los favoritos de 2025 se destaca el nombre del francés Désiré Doué, delantero del París-Saint Germain y quien viene de levantar su primera Champions League.
También aparece el argentino Franco Mastantuono, que lleva un gol en el Real Madrid y que es uno de los 4 aspirantes que se desempeñan en la Liga de España, la segunda con más postulados, pues la Premier League de Inglaterra compite con presente con 9 candidatos.
Francia e Inglaterra son los países con más jugadores presentes, con 5 cada uno, mientras que Italia, España, Turquía y Portugal aparecen con 2.
La lista fue creada por la plataforma Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores 20 candidatos. Sin embargo, TuttoSport corrige cualquier posible "injusticia" y agrega 5 nombres más para completar el grupo.
Acá, los 20 nominados iniciales:
Désiré Doué (FRA - París Saint-Germain, FRA)
Senny Mayulu (FRA - París Saint-Germain, FRA)
Warren Zaire-Emery (FRA - París Saint-Germain, FRA)
Franco Mastantuono (ARG - Real Madrid, ESP)
Dean Huijsen (ESP - Real Madrid, ESP)
Arda Güler (TUR - Real Madrid, ESP)
Ethan Nwaneri (ING - Arsenal, ING)
Myles Lewis-Skelly (ING, Arsenal, ING)
Jorrel Hato (NED - Chelsea, ING)
Estevao Willian (BRA - Chelsea, ING)
Victor Froholdt (DIN - Porto, POR)
Leny Yoro (FRA - Manchester United, ING)
Nico O’Reilly (ING - Manchester City, ING)
Eliesse Ben Seghir (MAR - Bayer Leverkusen, ALE)
Mamadou Sarr (FRA - Racing Estrasburgo, FRA)
Archie Gray (ING - Tottenham, ING)
Pau Cubarsí (ESP - Barcelona, ESP)
Kenan Yildiz (TUR - Juventus, ITA)
Geovany Quenda (POR - Sporting Lisboa, POR)
Lucas Bergvall (SUE - Tottenham, ING)
Estos son los 5 nominados por TuttoSport:
Jobe Bellingham (ING - Borussia Dortmund, ALE)
Pio Esposito (ITA - Inter de Milán, ITA)
Rodrigo Mora (POR - Porto, POR)
Giovanni Leoni (ITA - Liverpool, ING)
Aleksandar Stankovic (SRB - Brujas, BEL)