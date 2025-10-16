DT que vio lento a James Rodríguez y que le pidió más, a frenar a Luis Díaz y al Bayern Múnich

El Bayern recibe el sábado al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán que marca la séptima jornada de la Bundesliga, tanto por la dimensión histórica del duelo como por la situación que ocupan actualmente los dos equipos en la clasificación general.

El Bayern es líder y tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund que es segundo, hecho que tiene este duelo en boca de todos en Alemania y con interés en nuestro país por la presencia de un Luis Díaz, que se ha hecho ficha fundamental en el cuadro bávaro.

Borussia, dirigido por Niko Kovac, intentará frenar la marcha de un Bayern, que tiene una fieras en el ataque con Harry Kane, Olise y el mismo Díaz Marulanda.



La coincidencia del DT de Borussia Dortmund con James Rodríguez

Al revisar el presente, el entrenador de Borussia en la actualidad es el croata Niko Kovac, quien tiene una reputación bien ganada, en sus tiempos de jugador y ahora de entrenador, y que en el pasado dirigió al Bayern, entre las temporadas de 2018 y 2019. Precisamente en el club más importante de Alemania, este hombre de 56 años dirigió a James Rodríguez.

Y precisamente en ese tiempo, la relación entre Niko Kovac y el '10' de la Selección Colombia no fue del todo placentera y se presentaron algunos entredichos en el tiempo posterior al Mundial de Rusia 2018.



El técnico europeo dejó escapar algunas declaraciones públicas en las que le tiró a James, al que en su momento consideró que debía estar mejor preparado en la parte física, que tanto se exige en el 'viejo continente'.

"James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota", dijo en su momento el adiestrador croata.

Pero eso no fue todo, también en otra ocasión el medio alemán 'Bild' filtró una información proveniente de la interna del equipo y se llegó a asegurar que "Kovac considera que James es un jugador lento para un esquema de juego basado en la velocidad, como lo es el del Bayern. Es por esto mismo que el entrenador habla de él como el jugador número 12".

