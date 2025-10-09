Linda Caicedo no sólo fue 'MVP' contra la Roma; la UEFA la recompensó por su brillante actuación

Real Madrid, vencedor en su cancha 6-2 sobre la Roma, inició de la mejor manera posible su campaña en la Champions League Femenina. Las 'merengues' se impusieron en el Alfredo Di Stéfano guiadas por la colombiana Linda Caicedo, quien fue recompensada por la UEFA.

Pese a que no marcó frente a la escuadra italiana, la artillera de la Selección Colombia femenina repartió tres asistencias y fue la mejor sobre el césped, actuación reconocida por el mayor ente del fútbol europeo que la eligió como 'Jugadora del Partido' por "haber influido en el juego con sus valiosas acciones creativas". Sin embargo, este no fue el único reconocimiento para la número '18' de las 'blancas'.

Linda Caicedo (der.) junto a Caroline Weir en medio de un festejo de gol del Real Madrid en la Champions Femenina. X de @realmadridfem

En ese orden de ideas, Linda Lizeth apareció en el 'Equipo Ideal de la Semana' de la primera jornada de la Champions League Femenina 2025/2026, que fue seleccionado "por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA", tal cual lo indicó la cuenta oficial de la competición en su página web oficial y en sus distintas redes sociales.



El ente del balompié del 'viejo continente' le dedicó unas líneas a Caicedo Alegría para describir su elección en este XI ideal: "La extremo colombiana brilló por su habilidad para encontrar espacios entre las defensas de la Roma, así como por su juego combinativo y sus pases precisos, que dieron lugar a tres asistencias".

Linda jugó 84 minutos y fue puntuada con 8.4 por 'Sofascore', teniendo una precisión en los pases del 86 por ciento.



Así quedó conformado el 'Equipo de la Semana' de la primera fecha de la Liga de Campeones Femenina:

Arquera: Stina Johannes (Wolfsburg).

Defensoras: Esmee Brugts (Barcelona), Cecilia Salvai (Juventus), Maya Le Tissier (Manchester United), Ellie Carpenter (Chelsea).

Centrocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Jill Roord (Twente), Fiamma (Atlético de Madrid).

Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid), Clara Mateo (Paris FC) y Melchie Dumornay (OL Lyonnes).

🥁 Introducing the Team of the Week for Matchday 1 💫



ℹ️ Selected by the UEFA Technical Observer Group#UWCL pic.twitter.com/jhNIFmll0J — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 9, 2025

“Linda nos da muchas opciones. Puede jugar por dentro y eso permite que otras jugadoras más adelantadas ocupen diferentes alturas (en la zona del campo). Su dinamismo, junto con el último pase de Weir, nos ofrece una alternativa muy interesante”, esas fueron las palabras de Pau Quesada, DT del Real Madrid Femenino, en charla con los medios oficiales de la UEFA tras el compromiso en el Alfredo Di Stéfano.



¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid femenino?

Será este domingo 12 de octubre frente al Athletic Bilbao y corresponde a la séptima jornada de la Liga F. El partido está previsto para las 10:00 de la mañana en horario de Colombia y se juega en San Mamés.