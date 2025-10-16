Estos son los mundiales que siguen para las Selecciones Colombia en 2025; vienen 2 más

La Selección Colombia Sub-20 dijo adiós a la opción de título en la Copa del Mundo de la categoría luego de caer 1-0 frente a Argentina y ahora deberá jugar por el tercer lugar contra Francia, que tropezó en la otra semifinal ante Marruecos, que se impuso 5-4 tras una igualdad de 1-1 en el tiempo reglamentario.

Y aunque los ‘cafeteros’ cerrarán su participación en el campeonato de Chile el sábado 18 de octubre a las 2:00 de la tarde (un día antes de la final) en la disputa por la medalla de bronce, la camiseta amarilla continuará en competencia internacional.

Los combinados nacionales afrontarán 2 Copas del Mundo antes de que se acabe el año, ambas en países árabes y con novedosos sistemas de competencia



Mundiales que siguen para Colombia en 2025

Tras el arribo de la Sub-20 a semifinales en su Copa del Mundo, ahora el turno es para la Selección Colombia Femenina Sub-17, que se estrena el domingo 19 de octubre en el Mundial de Rabat, Marruecos.

Selección Colombia Femenina Sub-17. Foto: FCF.

Las ‘cafeteras’ hacen parte del grupo E, en el que deberán enfrentar a España, el 19 de octubre; Costa de Marfil, el miércoles 22 del mismo mes; y Corea del Sur, el sábado 25 siguiente.



Este certamen tendrá por primera vez 24 equipos y en él se avanza a segunda ronda quedando en la primera o segunda posición de cada uno de los 6 cuadrangulares o siendo uno de los mejores 4 terceros.

Entre tanto, el otro Mundial que aún le falta a la representación nacional es Sub-17 masculino de Catar, que se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.

Selección Colombia Sub-17. Foto: FCF.

En este torneo intervendrán 64 selecciones, siendo el primero con tal cantidad de delegaciones, lo que puede servir como banco de prueba para el Mundial de mayores de 2026, que se efectuará con el mismo número de escuadras en México, Canadá y Estados Unidos.

Acá, la Selección Colombia hará parte del grupo G, en el que deberá chocar con Alemania, noviembre 4; El Salvador, noviembre 7; y Corea del Norte, noviembre 10.

El sistema de competencia se resume en una fase inicial de 12 grupos, de donde saldrán 32 clasificados a dieciseisavos de final: los 2 primeros de cada cuadrangular y los 8 mejores terceros.