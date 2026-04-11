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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda del fútbol alemán no le cree al Bayern Múnich, de Luis Díaz, en vuelta contra Real Madrid

Leyenda del fútbol alemán no le cree al Bayern Múnich, de Luis Díaz, en vuelta contra Real Madrid

Dicho 'crack' del balompié de Alemania indicó que Bayern Múnich no logra mantener su nivel en el duelo definitivo, algo que Real Madrid suele aprovechar muy bien en la Champions.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Díaz, en el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid, por la Champions League.
Luis Díaz, en el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid, por la Champions League.
AFP

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