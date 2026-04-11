Leyenda del fútbol alemán no le cree al Bayern Múnich, de Luis Díaz, en vuelta contra Real Madrid

Bayern Múnich y Real Madrid protagonizarán, este miércoles 15 de abril, la vuelta por los cuartos de final de la Champions League. El elenco 'bávaro' se impuso 1-2 en el Santiago Bernabéu con goles de Luis Díaz y Harry Kane; no obstante, una leyenda del fútbol alemán no cree que los dirigidos por Vincent Kompany puedan mantener el nivel en el duelo definitivo, por lo que no ve imposible que los 'merengues' sigan en carrera.

El encargado de analizar la eliminatoria entre alemanes y españoles fue Toni Kroos. El que fuera campeón del mundo con la 'Die Mannschaft' en Brasil 2014, y vencedor en la popular 'orejona' en varias oportunidades con Real Madrid, sostuvo que el Bayern ha jugado buenos compromisos frente a la 'casa blanca', pero que ha fallado en detalles puntuales.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por la Champions League AFP

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"No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad", precisó de entrada Kroos en el podcast 'Einfach mal luppen', que comparte junto a su hermano Félix.

Y añadió en su análisis de lo que fue el juego de ida en el Bernabéu: "En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando, o que incluso, ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario".

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A continuación, el excentrocampista, de 36 años, aseveró que Real Madrid es "muy peligroso" cuando los partidos se tornan de ida y vuelta, por lo que tiene muchas chances de darle vuelta a la serie en el Allianz Arena. Para Kroos, Bayern Múnich debió gestionar mejor el partido en tierras madrileñas.

"En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles. En mi opinión, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo y en un ida y vuelta; es un estilo que adora. Esa es la razón por la que el Real Madrid estuvo cerca de empatar. El partido podría haber terminado 3-3, pero acabó 1-2. Desde mi punto de vista, el Bayern debió ser capaz de gestionar mejor el partido, ya sea manteniendo la ventaja de dos goles o aprovechando los espacios para marcar el 1-3 o el 1-4", concluyó la leyenda de la Selección Alemania.

Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League AFP

¿A qué hora es Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League?

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League entre 'bávaros' y 'merengues' está pactado para el miércoles 15 de abril, en horario de 2:00 de la tarde para Colombia, y se jugará en el Allianz Arena. Bayern Múnich tiene ventaja en la serie de 2-1.