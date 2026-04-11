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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez, peligroso, pero sin goles en Vasco da Gama; hay contundente dato

Carlos Andrés Gómez, peligroso, pero sin goles en Vasco da Gama; hay contundente dato

El extremo colombiano es figura clave en el ataque del Vasco da Gama; no obstante, hay una particularidad a la que le pusieron el 'ojo' en Brasil. ¡Aquí lo que pasa con Carlos Andrés Gómez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Carlos Andrés Gómez figura en el Vasco da Gama en Brasil.
Carlos Andrés Gómez figura en el Vasco da Gama en Brasil.
X de @VascodaGama

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