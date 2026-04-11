Carlos Andrés Gómez, peligroso, pero sin goles en Vasco da Gama; hay contundente dato

Carlos Andrés Gómez es uno de los jugadores colombianos con gran actualidad en el fútbol de Brasil, siendo importante en el frente de ataque de Vasco da Gama. Precisamente, esas actuaciones en el campo de juego lo ha llevado a ser llamado frecuentemente a la Selección Colombia; no obstante, hay un contundente dato que no lo favorece para nada.

Pese a que el talentoso extremo, de 23 años, es la principal 'arma' en la ofensiva del 'Gigante de la colina', no para de causar estragos a las defensas rivales y mostrar su buena pegada de media distancia, hay un factor al que le pusieron el 'ojo' en Brasil; muchos disparos a puerta, pero cero efectividad. Gómez Hinestroza aún no ha marcado en lo que va del actual Brasileirao.

Carlos Andrés Gómez vive un buen presente en el Vasco da Gama. X de @VascodaGama

"Tras las salidas de Rayan, Vegetti y Coutinho, Gómez ha asumido el rol protagónico en el equipo y es el jugador que representa mayor peligro para la portería rival. Una estadística lo demuestra claramente: es el jugador con más disparos a puerta en todo el Campeonato Brasileño, pero un problema que ya señaló Renato Gaúcho, y que también se refleja en una estadística, la más clara del fútbol. Andrés Gómez aún no ha marcado un gol en este Brasileirão", indicaron de entrada en el informe realizado en la página web de 'Globo Esporte'.



El diario anteriormente citado complementó que el exMillonarios ha realizado 35 remates a portería en nueve partidos disputados en el campeonato brasileño, y que incluso, tiene más disparos al arco que su compatriota Kevin Viveros - segundo en este listado y quien milita en Athletico Paranaense - , pero el exAtlético Nacional sí ha logrado inflar las redes en cinco oportunidades.

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Por supuesto que esta estadística negativa, Carlos Andrés Gómez espera acabarla pronto y tendrá una oportunidad más de hacerlo este sábado cuando Vasco da Gama visite al Remo. El partido tiene como horario de inicio para Colombia de las 2:30 de la tarde.



Lo positivo en su paso por Vasco da Gama

Aunque no ha logrado marcar aún esta temporada, el trabajo del extremo 'cafetero' es avalado debido a que ha contribuido con asistencias.

"Desde su llegada al club en julio del año pasado, ningún jugador de la Serie A ha dado más asistencias que Andrés Gómez. El colombiano ya suma 10 asistencias en 39 partidos con la camiseta del Vasco", precisaron en 'Globo Esporte'.