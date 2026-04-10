DT de Bayern Múnich y la opción de darles descanso a Luis Díaz y Harry Kane; llamado a la ambición

El calendario en el fútbol de Europa comienza a apretarse, y a partir de ello, los equipos han empezado a tomar decisiones con respecto a darle descanso a sus figuras. Ese es el caso del Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz; la institución 'bávara' juega este sábado en la Bundesliga, pero tiene en el horizonte un importante duelo: la vuelta por los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

En la previa del compromiso contra FC St. Pauli, a Vincent Kompany, entrenador del 'grande de Baviera', le consultaron en rueda de prensa si hará cambios en su equipo, si la rotación estará en la orden del día para el duelo en el Millerntor-Stadion, teniendo en cuenta la serie con los 'merengues' del miércoles.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. Getty Imágenes

Kompany analizó lo que ha sido la temporada, misma en la que sus pupilos han tenido un desgaste relevante; ¿tendrán una pausa Luis Díaz y Harry Kane? Recordemos que el delantero inglés fue duda hasta el último instante para la contienda en el Santiago Bernabéu del pasado martes.



"Harry Kane estaba bien después del partido; jugó un poco por encima de su límite de dolor, pero no hubo ninguna reacción al día siguiente, y eso es lo más importante. Tenemos que analizar lo que hemos hecho esta temporada, solo hemos llegado hasta aquí el 10 de abril porque todo el equipo ha estado involucrado. Si hacemos uno o dos cambios, es porque lo hemos estado haciendo así toda la temporada. En noviembre u octubre, uno podría haberse preguntado si era lo correcto o no, pero una vez que hemos llegado tan lejos, ya no se puede cuestionar eso", dijo el timonel belga, de 40 años, en su charla con los medios de comunicación.

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Y agregó: "No cambiaremos nada de eso en St. Pauli. La competencia por los puestos aquí también alimenta nuestra ambición. Lo sé por mi propia experiencia, y aprecio que nos ayude a elevar nuestro nivel. Todavía no sé quién jugará; lo pensaré esta noche".

Bayern Múnich es líder en la Bundesliga 2025/2026 con 73 puntos, sacándole nueve puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund.