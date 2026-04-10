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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Bayern Múnich y la opción de darles descanso a Luis Díaz y Harry Kane; llamado a la ambición

DT de Bayern Múnich y la opción de darles descanso a Luis Díaz y Harry Kane; llamado a la ambición

Bayern Múnich juega este sábado en la Bundesliga contra St. Pauli, pero en el horizonte está el partido de la Champions frente al Real Madrid. ¿Tendrá descanso Luis Díaz?

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
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