¿Por qué se retrasó el partido entre Mönchengladbach vs. Bayern Múnich?

Por la octava jornada de la Bundesliga alemana, el Bayern Múnich visitó al Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park, en un compromiso que tuvo un inicio atípico. El partido, programado para comenzar a la hora habitual, sufrió un retraso de 15 minutos debido a problemas de desplazamiento del conjunto bávaro hacia el estadio.

Según reportes de medios alemanes, el tráfico en las inmediaciones de Mönchengladbach complicó el trayecto del autobús del Bayern, que no logró llegar a tiempo para el calentamiento previo. La situación obligó a los organizadores a posponer el inicio del encuentro para garantizar que los jugadores pudieran realizar su preparación física y técnica habitual antes del pitazo inicial.

