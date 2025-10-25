Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / ¿Por qué se retrasó el partido entre Mönchengladbach vs. Bayern Múnich?

¿Por qué se retrasó el partido entre Mönchengladbach vs. Bayern Múnich?

El compromiso entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach tuvo un inicio inusual por un imprevisto que alteró la programación establecida en el Borussia Park.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de oct, 2025
Mönchengladbach vs. Bayern Múnich
AFP

