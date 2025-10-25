Síguenos en::
Sebastián Villa rompe el silencio tras decisión en caso de abuso sexual; "habló la justicia"

Sebastián Villa rompe el silencio tras decisión en caso de abuso sexual; “habló la justicia”

El futbolista colombiano fue la figura en la noche de viernes en Argentina marcando el penalti que llevó a Independiente Rivadavia a la final de la Copa, ganándole a River Plate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
