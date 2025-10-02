Postulan a jugador de la Selección Colombia para Liverpool; ya hizo sufrir a los ingleses

Las emociones del fútbol durante esta semana estuvieron a cargo de la Champions League con goleadas, grandes jugadas y resultado sorpresivos. Uno de los partidos que más llamó la atención fue Galatasaray vs Liverpool, puesto que la victoria final fue 1-0 para los turcos en su casa. Victor Osimhen fue el encargado de sellar los tres puntos con un tiro penalti, sin embargo, hubo otros puntos altos en la escuadra como el caso del colombiano Dávinson Sánchez, quien fue un cerrojo en la defensa, se animó a aportar en ataque y hasta fue postulado para el conjunto 'red' en un comentario después del encuentro.

Luego del triunfo, la televisión turca se dio a la tarea de analizar cada detalle y allí apareció el exjugador y actual comentarista Tümer Metin, quien tuvo un corta, pero muy positiva opinión sobre el desempeño de Dávinson en cancha. "Pon a Sánchez al lado de Van Dijk, nadie puede llegar a la portería del Liverpool", expresó el exfutbolista que vistió la camiseta de equipos como el Besiktas y Fenerbahçe.

Y es que esas palabras se ven refrendadas en la buena calificación que le dieron los porta estadísticos al 'cafetero', ya que le dieron 7.2 puntos, una de las notas más altas en Galatasaray.

Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool. AFP.

Publicidad

Ahora bien, los buenos comentarios de Metin no solo se centraron en el zaguero caucano sino también en la gestión desde el banquillo técnico para darle el golpe a los ingleses. "Cuando las cosas van mal, lo primero que salta a la vista es el entrenador. Tras el partido de Frankfurt, cuando jugó mal en la liga durante dos o tres partidos, algunos a quienes no les gustaba Okan Buruk o estaban en la oposición empezaron a esperar el partido contra el Liverpool. Vimos grandes reflejos de equipo en el Galatasaray; vi grandes reflejos de entrenador", añadió.

Por último, Metin no dejó pasar por alto el buen acompañamiento de los hinchas, quienes con su fervor hacen de su casa un infierno para el rival cada vez que juegan los 'leones'. "Hubo una afición extraordinaria en el RAMS Park. La afición del Galatasaray sabe de fútbol. Saben cómo apoyar al equipo, cómo presionar al rival... Una afición eficaz es un activo muy valioso. Desde pedir penaltis hasta reaccionar a los córners, todo se hace correctamente", concluyó el exjugador.