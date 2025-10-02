Síguenos en::
Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido del Mundial de Chile

Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido del Mundial de Chile

Este jueves 2 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 tendrá su segundo juego por la fase de grupos de la Copa del Mundo de la categoría en Chile. ¡No se pierda el duelo contra Noruega!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
La Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de Chile 2025 el lunes 29 de septiembre con triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita.
Getty Images.

