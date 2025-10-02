Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido del Mundial de Chile

Luego de su victoria 1-0 frente Arabia Saudita, la Selección Colombia Sub-20 se medirá contra Noruega, siendo esta su segunda salida por el Grupo F del Mundial de la categoría que se desarrolla en Talca, Chile.

Noruega llega al encuentro luego de superar 1-0 a Nigeria. Tras convertir un penalti al principio del juego, los europeos manejaron el ritmo y mantuvieron la ventaja ante los constantes ataques de los africanos, quienes buscaban el empate en el marcador.

Junto con nuestro país, los noruegos también aparecen en la parte alta de la tabla buscando uno de los dos cupos seguros para avanzar a la siguiente ronda, teniendo en cuenta que las cuatro mejores terceras también clasifican a los octavos de final.

El equipo europeo regresa a la Copa Mundial de Fútbol luego de la edición de Polonia 2019, donde finalizó su participación en la fase de grupos, pero con el detalle de haber logrado el marcador más abultado en la historia del certamen: 12-0 frente a Honduras, con nueve de esas anotaciones a cargo de Erling Haaland.

A partir de las 3:00 p.m. (hora Colombia) de este jueves 2 de octubre, Colombia y Noruega se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo F, que se desarrolla en el Estadio Fiscal de Talca, resaltando que las ciudades de Santiago, Rancagua y Valparaíso también acogen juegos de los otros grupos. El duelo entre 'cafeteros' y 'nórdicos' se transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y la plataforma de Ditu.

Por otro lado, en su primera salida, el combinado nacional se midió a Arabia Saudita. En un exigente encuentro, Colombia comenzó el certamen con una victoria por 1-0 gracias a la anotación, sobre el minuto 64, de Óscar Perea tras la asistencia de Jordan Barrera.

Aunque el combinado nacional no tuvo un destacado inicio, con el paso de los minutos encontró un mejor juego en cancha y el planteamiento ofensivo fue cada vez más evidente. Pese a que, por momentos, el equipo colombiano sufrió desajustes, mantuvieron el resultado y consiguieron el triunfo.

Con la victoria, Colombia está invicto en los ocho partidos de la fase de grupos del torneo que ha disputado ante selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol. Sumado a lo anterior, Chile 2025 representa la tercera edición consecutiva en la que nuestro país gana el primer juego, luego de superar 0 – 1 a Catar en Nueva Zelanda 2015, 2 – 0 a Polonia en Polonia 2019 y 1 – 2 a Israel en Argentina 2023.