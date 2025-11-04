Primeras imágenes de Achraf Hakimi tras patada de Luis Díaz, en PSG vs Bayern; hay preocupación

El volante colombiano Luis Díaz jugó un papel protagónico en el triunfo del Bayern Múnich ante el PSG (1-2) al marcar un doblete para adelantar al cuadro bávaro antes de ser expulsado por una dura patada a Achraf Hakimi.

El guajiro 'madrugó' al cuadro local (4') para abrir el marcador con un remate a quemarropa, aprovechando un rechace en el área del arquero parisino. Pasada la media hora de juego (32') duplicó la ventaja alemana con un disparo desde el borde del área.



¿Qué pasó con Achraf Hakimi tras patada de Luis Díaz?

La prensa francesa e internacional registró no solo el llanto y el dolor con el que se retiró el lateral derecho del PSG del partido al minuto 45, sino también cómo se fue del estadio Parque de Los Príncipes.

"Con muletas y una bota ortopédica", así se leyó en las redes sociales del periodista Ilyes Kaddouri quien lo acompañó de una foto de Achraf Hakimi saliendo de esa manera del escenario deportivo. Además, mencionan que en las próximas horas se le harán estudios detallados para saber la gravedad de la lesión.

Hakimi quitte le Parc des Princes avec des béquilles et une botte. pic.twitter.com/N8zf9y5SUV — Ilyes Kaddouri (@ilyeskddr) November 4, 2025

Eso sí, a Luis Díaz lo vienen señalando en Marruecos por su dura entrada, aunque su técnico en el Bayern Múnich, Vincent Kompany lo defendió en rueda de prensa y aseguró lo siguiente: "No creo que Lucho haya lesionado a Hakimi a propósito, es una pena", deseándolo además una pronta recuperación al talentoso jugador.



Luis Díaz hizo historia con el Bayern Múnich vs PSG

Con sus dos goles, llegó a 14 dianas en la UCL – una de ellas, en fase de clasificación - superando la marca de Jackson Martínez (13) como máximo goleador colombiano en la competición.

Sin embargo, su gran noche se vio empañada en los últimos segundos de la primera parte (45'), cuando vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Achraf Hakimi.

El Bayern Múnich logró mantenerse a flote pese a jugar en inferioridad numérica durante 45 minutos y logró extender su paso perfecto desde el inicio de la temporada con 16 victorias consecutivas.