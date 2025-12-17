PSG vs. Flamengo, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV la final de la Copa Intercontinental

Con el propósito de embolsarse su segundo título mundial, el Flamengo de Jorge Carrascal espera poner en aprietos al todopoderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental el miércoles en Catar.

El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, confió este martes en la capacidad de su equipo para controlar el poderoso ataque del París Saint-Germain, su rival el miércoles en Catar en la final de la Copa Intercontinental.

"Sus jugadores tan jóvenes y rápidos nos pondrán en dificultades en determinados momentos del juego", reconoció Filipe Luís, de 40 años, en la rueda de prensa previa a la final.

"Tenemos una forma de defender, no defendemos al jugador, defendemos al equipo, el balón, y esperamos sacar el máximo tiempo posible a los jugadores decisivos, especialmente en el centro del campo. No tengo dudas de que tenemos armas para neutralizar el ataque del PSG", agregó.



Hora y dónde ver EN VIVO HOY, PSG vs. Flamengo

PSG y Flamengo jugarán la final de la Copa Intercontinental 2025. Fotos: AFP

Este miércoles 17 de diciembre, en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, el Flamengo se medirá con el PSG en la definición del título de la Copa Intercontinental. El encuentro está pactado para las 12:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá transmisión por DSports 610 y Amazon Prime Video.

El club más popular de Brasil, flamante campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirão, aspira a ganar su segundo trofeo en la competición, tras el alzado por Zico y compañía en 1981 frente al Liverpool.

Pero el desafío es gigante, pues deberá doblar las rodillas del rey de Europa, que bajo la conducción técnica del español Luis Enrique y la habilidad del francés Ousmane Dembélé ha desplegado un potencial ofensivo notable.

Alineaciones probables:

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Ramos y Kvaratskhelia.

Entrenador: Luis Enrique

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Carrascal, Plata y Cebolinha.

Entrenador: Filipe Luís