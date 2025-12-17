Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Medellín vs. Nacional, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV la gran final de Copa BetPlay

Medellín vs. Nacional, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV la gran final de Copa BetPlay

Este miércoles, el ‘poderoso de la montaña’ será local frente a los ‘verdolagas’, que buscan salvar el 2025 con el tricampeonato de la Copa BetPlay ante su rival de patio.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia
Colprensa
Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia
Colprensa

