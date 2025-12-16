Lucas González: “Por alguna razón los dioses del fútbol no quisieron que la pelota entrara”

Tolima perdió 4-0 la final de la Liga BetPlay 2025-II con el Junior, y el técnico Lucas González hizo un balance de lo que fueron los dos partidos en la definición por el título del segundo semestre del fútbol colombiano.

"El balance del semestre creo que es positivo, no puedo hacer un balance solamente sin darle el valor a estos chicos por todo el año, la gran mayoría del plantel que nos trajo hasta aquí a tener la ilusión de ser campeones. Hay que hacer el balance de lo que suman ellos. El segundo semestre son 52 puntos, o algo así", indicó de entrada.



Al Tolima le faltaron los goles

Lucas González señaló que "nos faltó marcar goles en la final, eso nos faltó, tuvimos ocasiones allá y acá", pero decidió enfatizar en que "por alguna razón los dioses del fútbol y el destino no quisieron que la pelota nos entrara a nosotros, que le entrara a ellos, la vida no siempre le da a uno lo que uno quiere, le da uno lo que uno necesita, así sea difícil de entenderlo en el momento".

De igual manera, el DT del Deportes Tolima señaló que en la interna de los 'pijaos' hay mucha tristeza por la manera en la que cayeron en la final, a pesar de la buena campaña en el 'todos contra todos' y en los cuadrangulares.

"Lo que pasa es que ahora nos duele mucho y la razón porque nos duele tanto es porque creíamos que podíamos ser campeones, yo dije que venia acá a intentar aportarle a un grupo de jugadores excepcional, un granito de arena, para que seamos considerados a ser candidatos al título, nos ganamos ese derecho. Llegamos a esta final por lo menos con las mismas probabilidades de ganarlas que Junior", agregó.



*Los 3 goles en Barranquilla

"Atípico el partido allá, encajar 3 goles muy rápido en donde nosotros encajamos pocos goles y eso nos condiciona el partido de hoy. Al inicio empezamos muy bien, creamos muchas opciones, si alguna entraba… Hay que darle mérito al Junior, ha conformado un gran equipo, ha tenido al mejor jugador del torneo y el mejor de la final".

*José Enamorado, para Selección Colombia

"Ha demostrado para ser un jugador para ser considerado en la Selección Colombia, un chico joven que tiene una proyección enorme. Felicitaciones al Junior, lo intentaremos nuevamente, con la responsabilidad de la Copa Libertadores".

*La efectividad del Junior

"Diferencias simplemente la principal fue la efectividad de ellos allá, cinco remates y terminan con 3 goles allá. Hoy tienen una de contra, Enamorado llega y define muy bien. La diferencia ha sido esa la efectividad que han tenido ellos, no la hemos podido tener y solo nos queda felicitarlos, evaluar, recargar baterías y a partir del primer día de este nuevo capítulo empezaremos con mas ilusión y mas ganas, estamos en deuda con la gente pero la vamos a pagar".