Javier Báez, mientras fumaba en rueda de prensa: "esto es para los desubicados y atrevidos"

Junior de Barranquilla lo consiguió. Este martes 16 de diciembre, se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer por un marcador global de 0-4 a Deportes Tolima. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y quienes hablaron desde el 'tiburón' fueron el entrenador, Alfredo Arias, quien no ocultó su alegría, y Javier Báez, defensa central, que aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a los medios de comunicación que criticaron el trabajo del equipo.

¿Cuáles son sus primeras reacciones, tras ser campeón?

"Primero, quiero agradecer a la gente que confió en nuestro trabajo; segundo, a quienes trabajan en el día a día, como los jugadores; también a los futbolistas que me han acompañado en Colombia, ya que fueron quienes me hicieron tener trabajo. Siento una gran alegría y merecimiento para un plantel que fue líder de la Liga, en el 'todos contra todos', por 13 fechas".

¿Cómo lo vive en estos primeros instantes?

"Queda poco por decir, pero solo hay agradecimiento. Recuerdo que el fútbol es de los jugadores, quienes son los merecedores de esto. A veces, los demás cobramos notoriedad, pero lo clave son ellos. Junior es una gran institución, donde no nos faltó nada, y tiene una hinchada, la cual, si la ayudan a creer, responde. Ahí es importante lo de los formadores de opinión. La gente es la más fuerte y la que te hace ganar partidos. Los periodistas de la región tienen que ser consecuentes y no solo tirar pesimismo. Veníamos a buscar el título y lo conseguimos".

¿Dónde estuvo la clave para ganar el título?

"La clave estuvo en que tenemos un buen equipo y mejor grupo. Los campeones se hacen de afuera para adentro; ¿vieron cómo los suplentes celebraban con los titulares? eso es lo más fundamental. Los únicos que creíamos, en un determinando momento, éramos nosotros y, por suerte, se nos dio un título en este país, que lo veníamos buscando. Habíamos llegado a una final, que la habíamos perdido por penaltis, pero la vida no es de resultados".



Javier Báez, defensa central del Junior de Barranquilla, celebra su título de la Liga BetPlay II-2025 Captura de pantalla

Publicidad

Declaraciones de Javier Báez, tras ser campeón con Junior

¿Qué decirle a la gente?

"Salimos campeones y son solo cuatro o cinco periodistas los que vinieron. Parece que les gustó el quilombo a lo largo del año a ustedes, los periodistas. Recuerdo que cuando perdíamos, esto estaba lleno. Miren lo que hay; así que les agradezco a quienes están acá. Ahora, a los desubicados, malagradecidos, atrevidos, maleducados, esto también es para ustedes, los que no confiaron. Como dice Bilardo: 'puedes hablar, cuando ganas', hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda, los que nos hicieron poner la gente en contra, que este equipo no jugaba a nada, dormía, y fuimos primeros siempre. Aún así, les gustaba el quilombo; ahora, el quilombo está en el vestuario porque somos campeones".

¿Qué significa en lo personal?

"En lo personal, la lesión me sacó de las finales. Agradezco a los médicos porque no sé qué va a pasar conmigo y todos ellos me sacaron campeones, como el cuerpo técnico, directores, en fin. Estoy feliz por lo conseguido porque ser extranjero acá es difícil, ya que solo se permiten tres. Desbloqueé mi tercer país, tengo una Copa Sudamericana encima, y estoy alegre por lo logrado y porque mis compañeros me hicieron campeones".