¿Qué se sabe de la lesión que sufrió Duván Zapata vs. Inter? DT del Torino contó detalles

Las noticias desde Italia no fueron alentadoras luego de que Duván Zapata saliera lesionado del partido de Inter de Milán vs. Torino, por la Serie A. El colombiano marcó un golazo para 'El Toro', pero no pudo culminar el encuentro y preocupa a todos en su club. En rueda de prensa, su DT dio un primer parte médico.

Paolo Vanoli acudió a la sala de prensa y una de las primeras preguntas tuvo que ver con Zapata, quien salió en camilla al minuto 80 del encuentro con muchos gestos de dolor.

Vanoli fue sincero sobre el estadio del colombiano. “Estamos cruzando los dedos. Parece un esguince de rodilla ya que se la torció. Es demasiado pronto para entender qué es. Tenemos que esperar a las pruebas instrumentales”, dijo sin entregar más detalles. Muy seguramente este domingo el Torino saque un comunicado aclarando la gravedad de la molestia.

Cabe recordar, que, Zapata ya suma 16 goles con la camiseta vinotinto del Torino, superando su registro goleador cuando pasó por el Nápoles.

Ya sobre el partido, Vanolio analizó la derrota contra el actual campeón de la Serie A de Italia. “Ciertamente necesitamos mejorar, pero felicito a estos muchachos porque hemos demostrado que tenemos un gran espíritu aquí en San Siro contra un equipo como el Inter”, concluyó.

Duván Zapata tuvo que salir en camilla del partido Inter vs. Torino. Image Photo Agency/Getty Images

Así fue el triunfo 3-2 de Inter de Milán sobre Torino, por la Serie A

Marcus Thuram fue el héroe en la victoria del Inter 3-2 sobre Torino en San Siro, con su primer triplete vistiendo la camiseta ‘nerazzurra’. Este triunfo permitió al equipo de Simone Inzaghi mantenerse a solo dos puntos del líder Nápoles.

El partido se complicó para el Torino desde el minuto 20, cuando Guillermo Maripán fue expulsado por una dura entrada sobre Thuram. A partir de ahí, el Inter dominó el encuentro y en el minuto 25, Thuram abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Bastoni. Diez minutos después, el delantero francés anotó de nuevo con otro cabezazo, esta vez asistido por Acerbi.

Aunque parecía resuelto, el Torino recortó distancias con un gol de Duván Zapata al minuto 36. Sin embargo, el colombiano se lesionó y tuvo que salir en camilla. Thuram completó su triplete en el minuto 60, aprovechando un rechace tras un remate de Lautaro Martínez.

Torino logró un segundo gol por un penalti de Vlasic en los últimos minutos, pero no fue suficiente para remontar. Con esta victoria, el Inter sigue firme en la pelea por el liderato de la Serie A.

Duván Zapata, jugador del Torino. PIERO CRUCIATTI/AFP