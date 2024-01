¿Qué tan cierto es que Jaminton Campaz interesa en River Plate?: lo que dijeron en el 'millonario'

Jaminton Campaz es uno de los futbolistas colombianos que ha causado noticia en el fútbol internacional y todo por la novela que se ha formado en torno a si regresa a Rosario Central o se mantiene en Gremio, club con el que se entrena en la actualidad. El extremo tuvo una buena actuación con el 'canalla' en el 2023 y eso llevó a diferentes rumores acerca de un posible interés por River Plate.

Pero en las últimas horas, Jorge Brito, el propio presidente de la 'banda cruzada' dialogó con 'ESPN' sobre Campaz y qué tan ciertos son los rumores que acercan al exTolima con el club que es dirigido por Martín Demichelis.

"Esto como en casi todas las órdenes de vida se puede comprar lo que está en venta si te alcanza la plata. Afortunadamente River tiene una buena posición económica hoy y esto no implica ni indica que debamos mal utilizar los fondos del club que tanto nos costó tantos años, de una economía estabilizada y sólida. En el caso de Campaz que se instaló en los medios nunca estuvo siquiera esa posibilidad", dijo de entrada el dirigente de River Plate.

Brito fue enfático en decir que "para contratar un jugador primero se tienen que dar dos condiciones: que el jugador y el club estén de acuerdo. En este caso, no estaba del todo claro el tema de los derechos federativos, que entiendo que hasta diciembre pertenecían a Rosario Central y hoy están a manos de Gremio; en el caso para poder iniciar una negociación debía haber interés del jugador y luego de quién tenga los derechos federativos".

"NUNCA ESTUVO LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR A CAMPAZ" Jorge Brito y los rumores de la llegada del colombiano a River.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z1rUF8726d — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2024

Publicidad

Lo cierto es que Campaz está entrenando con Gremio mientras se define todo el tema de su futuro deportivo, aunque todo parece indicar que la última 'puja' de Rosario Central por él podría traer buenas noticias. Habrá qué esperan en cómo termina toda esta novela en la que se ha convertido, tanto así que hace alguno días el propio Miguel Ángel Russo, DT del 'canalla', ya estaba 'harto' de que le preguntaran de tema.

"Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema", esas fueron las palabras que pronunció el estratega luego de un partido de fogueo en Uruguay.

Jaminton Campaz no sólo destacó dentro del campo con Rosario Central, sino que a su vez se ganó el respaldo de la hinchada.