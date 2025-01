Racing "no quiere regalar" a futbolista colombiano: se la pone difícil al equipo que lo quiere

A pesar de no ser tan mediático como Juan Fernando Quintero y Roger Martínez , en Racing de Avellaneda también milita el colombiano Johan Carbonero, quien por diferentes lesiones no pudo mostrar su mejor nivel en la temporada en la que su club se consagró campeón de la Copa Sudamericana , por lo que no es una prioridad para el entrenador Gustavo Costas y ya estaría puesto como jugador transferible: Inter de Porto alegre, donde actualmente milita Rafael Santos Borré , sería el club que habría puesto una oferta sobre la mesa, que según medios cercanos no habría convencido al club de Avellaneda.

Tras ser un hecho las salidas de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, todo parece indicar que el colombiano Johan Carbonero también partirá de Racing a seguir su camino fuera de Argentina, pero todo depende de las ofertas y las formas de pago que ofrezcan por él: no hay acuerdo todavía, pero las conversaciones de su salida están avanzadas.

Esta información fue asegurada por los reconocidos medios 'Olé' y 'TyC Sports', quieres aseguraron que "el futbolista de 25 años tiene ganas de cambiar de aire y Racing también quiere negociarlo", afirmando entre otras cosas que "la dirigencia quiere recuperarlo invirtieron en el jugador y no regalarlo".

Hay que señalar que Carbonero costó a Racing poco más de 3.8 millones de dólares, cuándo llegaba procedente de Gimnasia de la Plata. Lo cierto es que, por lo menos por ahora, la única oferta que existe por el colombiano es la de Inter de Porto Alegre, quien no quiere comprar directamente el pase del futbolista, sino que lo quiere incorporar en un préstamo de un año, con cargo de entre "300.000 y 400.000 dólares más una opción de compra a fijarse en algo más que 4 millones de dólares por la ficha", situación que no sería de total agrado para Racing.

Johan Carbonero festejando doblete con Racing, en Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Medios cercanos a 'la academia' afirman que si bien esto todavía no es un hecho y el club argentino buscaría mejorar los plazos de pago, las conversaciones están bastante avanzadas y estaría próximo a confirmarse la llegada del oriundo de Santander de Quilichao a los 'colorados', a compartir vestuario con el también colombiano, Rafael Santos Borré, quien fue catalogado como una de las mejores incursiones en Brasil en el 2024, ganándose hasta la capitanía del equipo y convirtiéndose en un referente del club.