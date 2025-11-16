Reacción de Teófilo Gutiérrez por historia con arma en camerino de Racing; “fútbol”

En las últimas horas volvió a ser noticia la recordada pelea de Teófilo Gutiérrez en el camerino de Racing, en Argentina, con el arquero Sebastián Saja luego de una expulsión que tuvo el delantero barranquillero que sacó de quicio al guardameta quien lo invitó a pelear.

Giovanni Moreno, también colombiano y quien era parte de ese plantel del equipo de Avellaneda, recordó para ‘ESPN’ lo sucedido y en especial el momento en el que el de ‘La Chinita’ sacó un arma y todo terminó ahí.



Reacción de Teófilo Gutiérrez a historia con arma en Racing

A pesar de que esta historia nuevamente dio de qué hablar en Colombia, Argentina y en todo Sudamérica por el reconocimiento que tiene el experimentado delantero del Junior de Barranquilla, el propio jugador decidió tomárselo de buena manera.

Fiel a su estilo Teófilo Gutiérrez publicó en su cuenta de Instagram una foto de su etapa en Racing, celebrando junto a Giovanni Moreno y un compañero más, acompañado de una canción y con un mensaje tranquilo y sin polémica. “Fútbol” fue lo que escribió junto a un emoticón de sonrisa.

Por supuesto esta respuesta de Gutiérrez Roncancio no pasó desapercibida en Argentina y Colombia y dejó ver que al día de hoy el delantero se toma todo con más calma luego de muchos episodios polémicos que tuvo en su carrera a nivel internacional.

En la entrevista Giovanni Moreno contó que el arquero Sebastián Saja entró al camerino a reclamarle a Teófilo por su expulsión. “Si sos así de bravo como decís, vení, parate y peleamos vos y yo. Dale, parate, cagón”, le comenzó diciendo.

Teófilo Gutiérrez en su paso por Racing de Avellaneda. AFP

De inmediato ‘Teo’ le respondió de forma irónica “ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”, lo que causó más rabia entre sus compañeros, empezó a incrementar la tensión y cuando Moreno se involucró para defender a su compatriota, entre varios comenzaron a pegarles a ambos.

Pero lo que nadie esperaba, incluido ‘Gio’ era que Teófilo Gutiérrez al ver que estaban acorralados recibiendo golpes, sacaría de su maleta un arma que de inmediato hizo que todos se dispersaran.

“Ahora sí, maricas. Vénganse pues, hijueputas, de a uno”, fueron las palabras del barranquillero según Giovanni Moreno.



Acá la historia completa de la pelea y el arma de Teófilo Gutiérrez en Racing: