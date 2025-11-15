"En el camerino de Racing, Teófilo Gutiérrez sacó el arma y ahí no quedó nadie"

Giovanni Moreno rememoró uno de los episodios más tensos que protagonizó un delantero colombiano en el fútbol de Argentina: el día que Teófilo Gutiérrez, quien jugaba para Racing, sacó un arma en el vestuario luego de la derrota de la 'academia' 4-1 sobre Independiente en el clásico; esto sucedió en 2012.

En dicho encuentro, el actual artillero del Junior de Barranquilla salió expulsado, causando el malestar y enojo del arquero Sebastián Saja, quien posteriormente lo encaró en el camerino, según el relato que entregó 'Gio' Moreno. El exAtlético Nacional dio la versión de lo aconteció ese día con Gutiérrez Roncancio, y que de paso ocupó los titulares en la prensa deportiva de la nación del tango.

Teófilo Gutiérrez en Racing vs Independiente en 2012. AFP

“Yo no se si 'Teo' la ha contado, pero lo único que sé es que si 'Teo' no saca esa pistola a nosotros nos sacaban en ese camerino. La cosa empieza cuando el 'Chino' (Saja) llega a pelear. Nosotros estábamos sentados, 'Teo' sale expulsado, estaba en el camerino y Saja entra al camerino a decirle que peleen y le dice a 'Teo': 'mira, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan y estás jugando con la plata de mi familia'. No se me olvida lo que le dijo", inició con su relato Moreno en una charla con 'Espn F90'.

Y prosiguió: "'Teo' estaba sentado y él (Saja) le decía: ‘dale si sos muy bravo como decís, peleemos vos y yo; vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más'. 'Teo' no le decía una palabra y estaba ahí callado. Y él volvía y le decía: 'dale, párate, cagón', y 'Teo' no se paraba, y Saja le seguía diciendo cosas y a mí no se me olvida que 'Teo' le dice: 'ah, pero a vos te hicieron 4 y nadie te dice nada'. Ahí el 'Chino' le empezó a pegar".

A continuación, 'Gio' Moreno reveló que Saja también le pegó un puño y le rompió la ceja; luego continuaron los golpes en el vestuario.

"Saja lo retó a pelear y 'Teo' no le decía nada, pero cuando le dijo eso, él le empezó a pegar, y 'Teo' sólo se tapaba. Ahí es donde yo me paro y saltó como a pegarle una patada y pasó de largo. Cuando ve que yo paso de largo, el 'Chino' me empieza a pegar a mí y ahí se vienen todos como quién dice: 'se metió 'Gio', ahora nos metemos todos'. Nosotros estábamos en una esquina del camerino y el 'Chino' me pega un puño que me corta la oreja y me rompe la ceja. Eramos 'Teo' y yo en una esquina mandando puño y pata sin ver nada", terminó el antioqueño con su relato.

Dicho episodio terminó con la intervención oficial y luego Alfio Basile renunció a su cargo como entrenador en Racing.