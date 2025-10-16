Así fue la lesión de Linda Caicedo en Champions League Femenina; no la dejaron seguir jugando

Las alarmas se encendieron alrededor de Linda Caicedo luego de la lesión que tuvo con el cuadro 'merengue' el miércoles 16 de octubre en cumplimiento de la segunda fecha de la fase principal de la Champions League Femenina.

La acción se presentó en el minuto 59, cuando, en la disputa de un balón dividido, la vallecaucana pisó mal y de inmediato sintió una dolencia que la mandó al piso.

La atacante, de 20 años de edad, se retorció del dolor en plena cancha, donde tuvo que ser atendida por el cuerpo médico del Real Madrid, tras lo cual fue sustituida por instrucción de Pau Marc Quesada, su entrenador.

La 'cafetera' se alcanzó a poner en pie, pero de inmediato recibió la orden de salir del campo para revisiones más especializadas. Por ella, que fue titular, ingresó la también delantera Athenea del Castillo.



Las anotaciones del elenco ibérico fueron obra de la francesa Naomie Feller (29') y de Alba Redondo (45+2'), mientras que el descuento del París Saint-Germain llegó con la nigeriana Rasheedat Ajibade (58').

Con el triunfo, el Real quedó en la parte alta de la tabla de posiciones con 6 puntos de 6 posibles, ya que venia de golear 6-2 en casa al AS Roma de Italia. De hecho, comparte la punta con la misma cantidad de unidades con Barcelona de España, Wolfsburgo de Alemania, Lyon de Francia y Manchester United de Inglaterra



Acá, el video en el que se ve el momento de la afectación, sobre la cual se espera un parte medico oficial del cuadro 'merengue':

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Malas noticias para las Cafeteras y Real Madrid. Linda Caicedo salió del campo de juego por una lesión en el duelo ante PSG por la #UWCL.



📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnjnndnqov — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2025

Bajo esta luz, resta saber si Caicedo quedará habilitada para la próxima presentación del Madrid, el domingo 19 de octubre de visitante contra el Levante por la octava fecha de la Liga de España, y para el debut de la Selección Colombia en las eliminatorias mundialistas femeninas, denominadas Liga de Naciones, el 24 de octubre en Medellín frente a Perú y el 28 del mismo mes en Quito vs. Ecuador.