Mañana comienza una nueva aventura europea para el Real Madrid Femenino, que recibe en el Estadio Alfredo Di Stéfano a la AS Roma en un partido de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League. El choque marca el debut del conjunto blanco en esta edición del torneo, bajo un formato renovado que deja atrás el antiguo modelo de grupos.

Para el Madrid es una cita con la historia: nunca antes se había enfrentado a un club italiano en la Champions femenina. Las blancas llegan con la ambición de superar lo logrado la campaña pasada, cuando alcanzaron los cuartos de final antes de sucumbir ante el Arsenal. Su camino hacia esta fase de liga no fue muy difícil, superaron al Eintracht Frankfurt en la ronda previa (global de 5-1) para asegurarse un lugar entre los equipos de élite.

El entrenador Pau Quesada, que releva a Alberto Toril, confía en que esta campaña el equipo dé un paso más en Europa. En cuanto a plantilla, el club ha incorporado refuerzos con experiencia internacional, como la portera Merle Frohms, la mediocampista Sara Däbritz y la defensa Sara Holmgaard. La actuación de Linda Caicedo fue clave en la clasificación a la fase de liga, anotando uno de los goles decisivos contra el Eintracht en el Di Stéfano.



Real Madrid vs. Roma, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League femenina

El encuentro entre el Real Madrid femenino y la Roma, por la Champions League femenina, está programado para iniciar a las 11:45 a.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión por 'ESPN' y 'Disney+'.



Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina Getty Images

Frente al Real Madrid estará una Roma con credenciales. El equipo italiano accedió al torneo venciendo al Sporting de Portugal en la fase previa, remontando un 1-2 en el partido de ida con un 0-2 contundente fuera de casa. Las romanas sufrieron bajas sensibles durante el verano, entre ellas la de la delantera Valentina Giacinti y la portera Camelia Ceasar, pero reforzaron su plantilla con jugadoras como Valentina Bergamaschi, Katrine Veje y la australiana Winonah Heatley. Históricamente, la Roma ha sido un club perseverante en Europa: en sus tres campañas previas en la fase de grupos, nunca perdió en la primera jornada (dos victorias y un empate).

Desde el plano estadístico, el Real Madrid ha ganado nueve de sus últimos doce partidos europeos y ha mantenido la portería a cero en cuatro de los cinco últimos encuentros de la UEFA en casa. En contraste, la Roma ha marcado al menos un gol en casi todos sus encuentros europeos recientes, lo que apunta a un duelo exigente en ofensiva.

Las 'merengues' tienen ante sí un reto mayúsculo: abrir con buen pie su campaña continental ante un rival sólido, en un marco inédito y bajo el peso de la expectativa. Si logra imponerse este miércoles, las sensaciones iniciales podrían impulsar una campaña ambiciosa en busca de batir sus propios límites.