Real Madrid vs. Roma, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League femenina

Linda Caicedo debutará con el Real Madrid en el máximo torneo de clubes europeos frente a la Roma en condición de local. El club blanco intentará arrancar con pie derecho la fase de liga del torneo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de oct, 2025
Real Madrid femenino vs Roma femenino
Real Madrid femenino vs Roma femenino
Fotos: X/ @realmadridfem y @ASRomaFemminile

