Gol Caracol  / Jugó junto a Faustino Asprilla y ahora se gana la vida vendiendo aspiradoras

Fue campeón junto a ‘El Tino’ Asprilla en uno de los equipos más recordados de los 90, pero con tan solo 28 años cambió los estadios por un emprendimiento que nadie imaginó.

Por: Javier García
Actualizado: 7 de oct, 2025
Faustino Asprilla, exjugador colombiano durante su etapa en Newcastle
AFP

