"Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich es un equipo mejor, más rápido en ataque"

El nombre de moda en el fútbol europeo es Luis Díaz. Y es que, el colombiano llegó al Bayern Múnich y desde que saltó al campo no ha parado de dejar buenas actuaciones en todos los torneos que ha jugado. En su último partido, Díaz fue la figura de la victoria 3-0 de su equipo frente al Eintracht Frankfurt, luego de anotar dos goles y dar una asistencia.

Frente a esto, el periodista Sebastián Stafford-Bloor le dedicó una gran parte de un artículo en el diario 'The Athletic', analizando el rendimiento de 'Lucho' en suelo alemán: "El récord de Harry Kane ha hecho que el inicio de Díaz en la Bundesliga, tras su traspaso del Liverpool en verano, haya pasado desapercibido para quienes lo observan desde lejos, pero ha cosechado un éxito rotundo y se ha convertido instantáneamente en una estrella de la Bundesliga. Cinco goles y cuatro asistencias en los seis partidos de liga disputados hasta la fecha equivalen a una participación en un gol cada 57 minutos y medio para el extremo colombiano; un triunfo desde cualquier punto de vista".

Luego, dicho periodista también mencionó que la salida del colombiano de la Premier League fue la decisión correcta para que mostrara todo su potencial. "A veces, el valor de un jugador —su verdadera calidad— puede perderse en la Premier League. Hay tantas estrellas y tantos jugadores talentosos en la máxima categoría inglesa que incluso alguien tan talentoso como Díaz puede parecer menos especial. Pero entonces, como le ocurrió a Michael Olise tras su llegada al Bayern procedente del Crystal Palace hace un año, al salir de ese contexto, todas sus cualidades se acentúan. Eso es precisamente lo que ha sucedido con Díaz. No es una gran sorpresa; también fue un jugador muy valioso en el Liverpool, pero ese valor se ha hecho aún más evidente en Alemania", dijo Stafford-Bloor.



Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt AFP

Finalmente, el reportero alabó el rol de la figura de la Selección Colombia en el 'gigante de Baviera', agregando que el entrenador belga también ha sabido encontrarle su lugar en el equipo. "Vincent Kompany y su cuerpo técnico le han dado el papel perfecto, con Díaz contribuyendo no solo a nivel individual, sino de una manera que realmente acentúa las demás virtudes ofensivas del Bayern. Kane es el goleador y el talismán todoterreno, Olise el mediapunta con desplazamiento y recorrido, y Gnabry el dinámico generalista. Díaz es una descarga eléctrica que ha impulsado a este grupo a un nivel frenético", sentenció Sebastián para 'The Athletic'.

Por ahora Luis Díaz está enfocado en tener un buen desempeño en los partidos de preparación de la Selección Colombia contra México y Canadá, y luego volverá con toda a Alemania a seguir demostrando su gran nivel e intentar ganar todos los títulos posibles con el Bayern.