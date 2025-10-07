Rumores sin freno sobre futuro de James Rodríguez; lo ponen en liga donde hay mucho colombiano

No paran los rumores sobre el futuro de James Rodríguez. La estrella 'cafetera' termina contrato con León a final de año, y no se sabe si va a renovar o si optará por ir a otro club. En suelo mexicano hablaron de todo lo que se sabe de la decisión que tomará el '10' colombiano.

Según el diario Récord, James tendría los días contados en el equipo mexicano. "Ignacio Ambriz (DT de León) dijo que James Rodríguez se va a divertir en León, la verdad es que ninguno ha dicho que se va a quedar. Lo que me dicen es que no se va a quedar y Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene y, para el año siguiente, habrá cambio de proyecto, en donde el colombiano no está presente…James Rodríguez tiene 34 años, entonces no es tan viejo y es titular con la Selección Colombia y necesita un equipo para jugar, pensando en la cita orbital".

Complementando la información, el mismo diario habló de los posibles destinos que podría tener, "lo de Medio Oriente, como un tema de mucha plata, podría ser una oferta. ¿James Rodríguez tiene un lugar en la MLS? Allá, no aceptan jugadores que no sean competitivos y cuya edad sea alta. Veremos si León hace el esfuerzo, pero todo indica que no va a renovar. ‘Nacho’ Ambriz tiene la última palabra…Aunque han dicho que tranquilos, que ha habido uno que otro avance y la directiva ha dado a entender que va a seguir, la realidad es que no se han sentado a hablar y renovar."



James Rodríguez, mediocampista colombiano, es el capitán del Club León en la Liga MX Foto: AFP

James Rodríguez ha tenido un paso lleno de altibajos en el fútbol 'manito', ha sido casi siempre titular pero las lesiones, como en toda su carrera, no le han permitido tener la continuidad que desea. El volante lleva 29 juegos con la camiseta 'esmeralda', en los que convertido cinco goles y ha dado ocho asistencias, pero su equipo nunca ha podido mostrar un nivel que les permita soñar con el título. En el torneo Apertura de la Liga MX su club estuvo líder durante gran parte del torneo pero se desinfló en las finales, y ahora en el clausura ha sumado más derrotas que victorias y su lugar en la liguilla por el trofeo está en riesgo.

Por ahora, Rodríguez piensa en la 'tricolor' con la que jugará los partidos de preparación al Mundial contra México y Canadá, buscando tener el rodaje necesario para llegar a la máxima cita orbital en la mejor condición y poner el nombre de nuestro país en lo más alto.