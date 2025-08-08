Récord de Luis Díaz en Bayern Múnich no duraría mucho; se lo tumbaría un ‘juvenil’

Luis Díaz arribó al Bayern Múnich por la puerta grande, pues el elenco germano le desembolsó al Liverpool de Inglaterra 75 millones de euros por él, monto que lo hace el tercer fichaje más caro del club muniqués.

La suma pagada por el guajiro solo ha sido superada por la del goleador británico Harry Keane (95 millones de euros) y la del defensa francés Lucas Hernández (80 millones).

En consecuencia, se convirtió en una de las inversiones históricas del Bayern y en uno de los 3 futbolistas colombianos más valiosos de todos los tiempos, distinción que comparte con James Rodríguez, por quien el Real Madrid de España pagó 75 millones de euros al Mónaco en 2014, y con Jhon Jáder Durán, acatante que pasó del Aston Villa de Inglaterra a Al Nassr de Arabia Saudita a principios de 2025 por 77 millones.

Sin embargo, su marca en el Bayern estaría en riesgo de ser rebasada por un jugador mucho menor que él y con menos cartel.



Récord de Luis Díaz en Bayern Múnich podría caer

De acuerdo con el diario alemán TZ, especializado en información del conjunto bávaro, el traspaso del popular ‘Lucho’ podría quedar en segundo plano debido a que estaría en camino una contratación mucho mayor.

“Circulan rumores sobre una megainversión que pocos habían considerado: Pablo Barrios, volante de 21 años de edad, del Atlético de Madrid, de España”, apuntó la publicación.

Según el medio de comunicación, “el club muniqués está dispuesto a invertir un cuantioso monto de alrededor de 80 millones de euros”.

Lo paradójico es que Barrios tiene cláusula de salida de 500 millones de euros, lo que complicaría la operación.

“Tras un análisis más detallado, este traspaso parece improbable”, agregó el texto, aunque haciendo la salvedad de que el Atlético estaría dispuesto a dejarlo ir por 80 millones.

Por ello, el diario se atrevió a vaticinar lo que ocurriría con el supuesto fichaje: “Tras el costoso fichaje de la estrella Luis Díaz, es extremadamente poco posible que el Bayern vuelva a gastar semejante cantidad en el mismo mercado de pases”.

Entre tanto, Díaz se sigue alistando con sus compañeros para el amistoso de local frente al Zúrich de Suiza programado para el martes 12 de agosto y para el inicio de la temporada 2025-2026 contra el Stuttgart en la Supercopa de Alemania, el sábado 16 en condición de visitante.