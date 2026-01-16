Ricardo 'Caballo' Márquez tiene nuevo equipo; sorpresiva transferencia al fútbol internacional

El mercado de fichajes centroamericano se sacude con una incorporación de peso y recorrido en su país. El Club Sport Cartaginés ha oficializado la contratación del delantero colombiano Ricardo Márquez, procedente del Unión Magdalena. Con este movimiento, el conjunto de la "Vieja Metrópoli" busca solventar sus carencias ofensivas y pelear por el protagonismo en la liga costarricense.

Tras semanas de negociaciones, el atacante samario de 28 años decidió emprender su primera aventura internacional definitiva fuera de Colombia. Márquez, conocido popularmente como "El Caballo", llega a territorio tico con la reputación de ser un delantero potente, con gran juego aéreo y una capacidad en el área rival.

Cabe indicar que el equipo 'tico' hizo oficial la noticia hace algunas horas con un posteo en su cuenta de redes sociales, en la que le dieron la bienvenida al experimentado futbolista de 28 años. Hasta ahora, más allá de eso, no se da dado la presentación ante la prensa, ni se conocen impresiones del jugador sobre este nuevo reto. Se tiene expectativa por ver en acción al 'Caballo', que ya acumula ocho años en el profesionalismo e incluso teniendo pasos por Selección Colombia en categorías juveniles.

La salida de Márquez del Unión Magdalena marca el fin de una etapa importante en el 'ciclón bananero', donde se convirtió en el referente de ataque y en uno de los jugadores más queridos -y a veces polémicos- por la hinchada.



Ricardo Márquez, delantero y figura del Unión Magdalena. Foto: Instagram oficial de @unionmgdalenasa

Publicidad

¿En qué equipos ha jugado Ricardo 'Caballo' Márquez?

'Caballo' Márquez debutó en la temporada 2018 en el Unión Magdalena, que es el equipo de sus amores, puesto que ha tenido varias etapas defendiendo los colores de los samarios. Adicionalmente tuvo un paso por Millonarios y también por Atlético Bucaramanga. Para este 2026 el nacido en Santa Marta tendrá la posibilidad de mostrar sus condiciones en el balompié costarricense, en donde esperan goles y buenas actuaciones de su parte.

Publicidad

¡Bienvenido Ricardo Márquez! ⚽



El delantero colombiano, Ricardo Márquez, es nuestro tercer refuerzo para el presente torneo 🇨🇴#vamoscartaginés pic.twitter.com/71MM5nkYe8 — C.S. Cartaginés (@Cartagines) January 15, 2026

Artículo elaborado con lA Gemini