"Para Millonarios es más clásico jugar frente a Nacional, que con el mismo Santa Fe"

"No pensé estar tan feliz y amañado en Bogotá y en el club. Se lo hice saber al doctor Serpa, con el pasar del tiempo me di cuenta que es un gran club, con una hinchada excepcional. Quedé muy identificado con el seguidor de Millonarios". Esas fueron las primeras palabras de Álvaro Montero, en la actualidad en Vélez Sarsfield, de Argentina, cuando en la entrevista de nuestra sección el 'Anecdotario' se le puso sobre la mesa el tema relacionado con su paso por el cuadro azul, entre 2022 y el primer semestre de 2025.

Defendiendo el arco del tradicional equipo bogotano, el futbolista de 30 años ganó Liga, Copa y Superliga y gracias a sus acertadas intervenciones se ganó un respeto y admiración de los hinchas.

Y ese sentimiento es mutuo, tal y como lo confirmaron las palabras del guajiro. "La hinchada de Millonarios es 100 puntos, han tenido que bancarse muchas situaciones, tiempos complejos, que de pronto otros seguidores de otros clubes no lo hacen. En momentos duros, muchos dan un paso al costado, pero los del club siempre están y uno se identifica con eso", dijo.

Álvaro Montero en Millonarios Galería oficial Millonarios FC

Al preguntarle sobre los partidos más candentes y de máxima rivalidad para los 'embajadores' en el balompié colombiano, Montero apuntó que "el clásico de Millonarios es más contra Nacional, que con Santa Fe. "Millonarios vs. Nacional tiene su tradición, los dos equipos se respetan, es el partido que más vivencias recientes tiene y que más espectáculo ha brindado en el fútbol del país".



Hablando de Millonarios con Álvaro Montero

¿Lo mejor que vivió en Millonarios?

"Lo mejor en Millonarios fue ganar, con un buen grupo, esa etapa se jugaron finales seguidas, internamente se disfrutaba entrenamientos, concentraciones, charlas por el profe. Eso fue relevante y le queda a uno".



¿Se veía una buena onda, actitud positiva y demás de un alto porcentaje de jugadores del plantel?

"(Risas) El grupito se llama 'las muelas', es el grupo de la risa, todavía estamos en ese grupo, Pero en general, nos llevamos bien con todos. Por ejemplo, con Llinás, Arias, Novoa, con todos, con Banguero...Y bueno, con Silva que es el que jode con todo el mundo".

¿Macalister también lo 'jodía' a usted?

"Lo que pasa es que a la hora de jugar y entrenar yo soy muy serio. En mi posición tiene que ser así y andar con esa cara de militar a toda hora".

¿Es cierto que usted es en extremo puntual?

Sí, yo abría la sede con Gamero (Alberto) y Cataño (Daniel). Ellos y yo, siempre primeros en llegar. Lo que pasa es que usaba el tiempo para hacer ese trabajo extra antes que el grupo. Lo único era cuando los trancones de acá me mataban".

Vea acá la entrevista completa de Álvaro Montero en el Anecdotario de Gol Caracol