Confirmada la lesión de Richard Ríos en Benfica; hay primer mensaje del colombiano

Benfica de Mourinho, con Richard Ríos de baja por lesión, intentará sumar puntos este sábado 17 de enero frente al décimo en la clasificación, el Rio Ave, de los costarricenses Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, en la jornada 18 de la Liga de Portugal.

El equipo encarnado, que es tercero con 39 puntos, no podrá contar, para ese compromiso, con el mediocampista colombiano, que sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho", según informó Benfica a EFE, durante el partido de hace unos días contra Porto.

El internacional colombiano tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre Porto y Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando eliminado.

Ahora, desde la prensa portuguesa dieron más detalles con relación a lo ocurrido con Richard Ríos. "El departamento médico del club cree que el jugador se recuperará completamente con un tratamiento más conservador, por lo que, en este momento, no está prevista una cirugía que pondría fin a su temporada", dio a conocer 'O Jogo'.



Richard Ríos, jugador colombiano, sufrió una lesión en un partido del Benfica AFP

"Sin embargo, se confirma que el jugador se perderá el partido contra Rio Ave y probablemente también frente a Juventus; su regreso dependerá de la evolución diaria y la evaluación de su lesión", sentenciaron. Y es que desde la Selección Colombia también están atentos al volante colombiano.

Richard Ríos es uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo y se perfila para estar presente en el Mundial 2026, de Estados Unidos, México y Canadá. Allí, la 'tricolor' comparte grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia.

Publicación de Richard Ríos, mediocampista colombiano, tras confirmarse su lesión Instagram de Richard Ríos

Por eso, el mediocampista no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales oficiales. En su cuenta de Instagram, específicamente en las historias, subió una foto a blanco y negro de él, con el mensaje: "todo pasa".