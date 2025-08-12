Richard Ríos está imparable en Champions League; triunfo 2-0 con Benfica y a siguiente ronda

Este martes 12 de agosto, Benfica venció 2-0 a Niza en territorio portugués, con Richard Ríos en cancha, para asegurar su paso a la siguiente ronda de la Champions League, en la que enfrentará al Fenerbahce de Jhon Jáder Durán.

Los goles del cuadro 'luso' los anotaron Fredrik Aursnes (18') y Andreas Schjelderup (27'), para sellar el 4-0 global con el que las 'águilas' se instalaron en la siguiente fase final del certamen continental.

Cabe destacar que Richard Ríos fue protagonista en ambos encuentros; tanto en la ida como en la vuelta, sumando ,minutos importantes en cancha.