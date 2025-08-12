Publicidad

Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
Richard Ríos está imparable en Champions League; triunfo 2-0 con Benfica y a siguiente ronda

Richard Ríos está imparable en Champions League; triunfo 2-0 con Benfica y a siguiente ronda

El colombiano, que hizo presencia en cancha con las 'águilas', este martes, enfrentando a Niza, ganó 2-0 y, con un 4-0 final en el global, avanzó a siguiente ronda.