A Luis Díaz salieron a defenderlo en el Bayern Múnich: "Estamos convencidos de ficharlo"

A Luis Díaz salieron a defenderlo en el Bayern Múnich: "Estamos convencidos de ficharlo"

Bayern Múnich venció 2-1 al Grasshoppers en Zürich en juego de fogueo y el colombiano Luis Díaz tuvo minutos, pero erró tres opciones claras de gol.