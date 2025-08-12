A Luis Díaz salieron a defenderlo en el Bayern Múnich: "Estamos convencidos de ficharlo"

Tercera victoria clara del Bayern Múnich en la pretemporada. El cuadro alemán superó al Grasshoppers en Zürich con un claro 2-1. Ahora, los hombres de Vincent Kompany piensan ya en la Franz-Beckenbauer-Supercup del sábado ante el campeón copero, el VfB Stuttgart. Lennart Karl (21´) y Jonah Kusi-Asare (26´) guiaron al Bayern hacia la senda de la victoria.

El técnico Vincent Kompany introdujo un once totalmente nuevo en comparación con el que se impuso 4-0 en la Telekom Cup al Tottenham Hotspur. Magnus Dalpiaz y Felipe Chávez debutaron hoy con la elástica del Bayern.

El combinado muniqués no se resintió ante tanta permuta en su dibujo táctico y dominó el encuentro desde el partido inicial. Tras un intento lejano de Jonathan Asp Jensen, quien al igual que Lovro Zvonarek están cedidos en el Grasshoppers por el FC Bayern, Serge Gnabry y cía. empezaron a encerrar a los locales en su propio campo. A los 10 minutos de juego, Felipe Chávez lo intentó con un potente remate a la media vuelta, pero el esférico se marchó por encima del larguero. Poco después, Lennart Karl estrelló la asistencia de Gnabry contra el arquero del Grasshoppers.

El tanto visitante, sin embargo, no tardaría mucho en llegar. Karl, con el dorsal número 42 y quién amplió su contrato el pasado viernes, envió a la escuadra su certero remate desde el borde de área. 0-1 en el 21´. Y como ocurriera ante el Tottenham, Jonah Kusi-Asare no tardó en imitar a su compañero del Campus y elevó la ventaja a 0-2 en el 26´con un potente golpeo que se coló rozando el larguero.

Publicidad

En la segunda mitad el panorama cambió poco, pero sí lo haría el marcador. Una buena incursión local por banda derecha la finalizó Loris Giandomenico con una estética volea. 1-2 (51´) y algo menos de 40 minutos por disputarse. El Bayern mantuvo la calma y pudo, incluso, aumentar la renta con sendos remates de Joshua Kimmich y Dayot Upamecano en el último tercio del partido. El resultado ya no se alteraría más y los hombres de Kompany sumaron una nueva victoria en la pretemporada.

Luis Díaz en Bayern Múnich AFP

Directivos defienden a capa y espada el fichaje de Luis Díaz

El colombiano Luis Díaz tuvo tres opciones claras de gol, pero no estuvo fino en la definición, generando las primeras críticas por parte de la prensa y la afición. Las directivas salieron en su defensa. "Desde mi experiencia durante las conversaciones, puedo decir: cualquiera que afirme que el FC Bayern ha perdido su atractivo internacional para las grandes estrellas no conoce el mercado. El FC Bayern fichará a cualquier jugador si está dispuesto a pagar el precio que piden. Pero nosotros solo lo hacemos si estamos completamente convencidos, como en el caso de Luis Díaz", dijo Max Eberl, director deportivo.

Max Eberl speaking to @SPORTBILD: "We had a clear idea of our new attacking line. When I imagine, for example, a quartet with Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, and now Luis Díaz on the pitch, we certainly have one of the most dangerous attacking lines in Europe."



On the… pic.twitter.com/QPhsEzwzRU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 12, 2025

Publicidad

"Luis Díaz demostró una vez más en la temporada del título del Liverpool que era uno de los mejores jugadores de la Premier League. Aunque otras estrellas como Mohamed Salah y Virgil van Dijk estuvieron más en el foco de atención, el rendimiento de Luis Díaz estuvo al mismo nivel. En el Bayern, Luis ahora puede atraer aún más atención internacional, similar a lo que hizo Michael Olise la temporada pasada", complementó el dirigente.