Richard Ríos, la pieza en fichaje de Jhon Arias a Palmeiras; se filtró la llamada de colombianos

Jhon Arias ya entrena con el Palmeiras en su regreso a Brasil con otra camiseta diferente a la de Fluminense, donde es considerado un ídolo. Sin embargo, el futbolista colombiano ahora se centra en su nuevo equipo luego del paso por Europa con el Wolverhampton, de Inglaterra, y se mostró emocionado por lo que pueda lograr en el 'verdao'.

Y de esa manera en su primera sesión de trabajo en la sede del equipo paulista, el chocoano se refirió a las instalaciones del club, del legado de los 'cafeteros' en dicha institución y hasta se animó a contar qué fue lo que habló con Richard Ríos, para tomar la decisión.



Jhon Arias y la llamada con Richard Ríos para ir a Palmeiras

El habilidoso futbolista confesó que sí charló con el antioqueño, quien está actualmente en el Benfica (Portugal), pero que dejó huella en Brasil con el 'verdao'.

"Con Richard Ríos tengo una buena relación en la Selección Colombia, fue una persona que habló mucho conmigo antes de todo", comenzó contando Jhon Arias, quien además, relató que "me llamó y me contó su experiencia aquí en el club y me dio ese consejo que Palmeiras era un buen lugar para mí y que estuviera tranquilo que sería muy bien recibido".

Jhon Arias, jugador colombiano, en su presentación como nuevo fichaje de Palmeiras para 2026 Twitter Oficial de Palmeiras

De paso, sobre sus primeras impresiones de su nuevo club, detalló que "es algo que puede beneficiar ambos lados. Es una estructura que permite estar en un alto nivel. Lo que conocí hasta ahora de la sede me puede ayudar mucho para mejorar. Es una estructura de club europeo, son cosas de alta tecnología y alta gama y es algo que lo beneficia a uno como jugador".



Acá más declaraciones de Jhon Arias, nuevo jugador del Palmeiras

*Sus sensaciones por el nuevo equipo

"Realmente estamos felices por el recibimiento de todo el mundo aquí. La gente se siente muy contenta y estoy muy confiado de lo que será esta temporada".



*El legado de los colombianos en Palmeiras

"Por ejemplo, Freddy Rincón hizo historia aquí en Palmeiras y quiero continuar con ese buen legado, haciendo mi propia historia acá".

Publicidad

*Sus características en la cancha

"Mi mayor virtud es la técnica, soy un jugador que consigo ser versátil, que tengo una buena velocidad y ayudo en muchas cuestiones tácticas. Esto es un deporte colectivo y al final lo más importante es el equipo. Vengo aportar desde mi experiencia y mi lugar".