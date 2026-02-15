Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atención en Bayern Múnich, por lesión de figura; "sufrió rotura de fibras en el gemelo izquierdo"

Atención en Bayern Múnich, por lesión de figura; "sufrió rotura de fibras en el gemelo izquierdo"

Luego de salir en el entretiempo del partido del sábado entre Bayern Múnich y Werder Bremen, el arquero Manuel Neuer conoció la gravedad de su lesión y estará afuera a de las canchas.

Por: AFP
Actualizado: 15 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich
Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad