Atención en Bayern Múnich, por lesión de figura; "sufrió rotura de fibras en el gemelo izquierdo"

El arquero y capitán el Bayern Múnich, Manuel Neuer, permanecerá un tiempo de baja tras haber sufrido una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, anunció este domingo el club bávaro en un comunicado.

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el sábado durante la victoria 3-0 del Bayern contra el Werder Bremen, un triunfo que permitió a los bávaros recuperar la ventaja de seis puntos al frente del campeonato con respecto al Borussia Dortmund, segundo.

"Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer a domicilio ante el SV Werder Bremen", según el parte médico del club, que no detalló el tiempo de recuperación.

El Bayern recibirá el próximo fin de semana al Eintracht y se desplazará a Dortmund en la jornada siguiente, a finales de febrero.



El club alemán está clasificado directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.



Así fue Bayern Múnich 3-0 Werder Bremen

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen (3-0) este sábado, el Bayern Múnich recuperó el colchón de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga el viernes ante el Maguncia (4-0).

Publicidad

El equipo de Vincent Kompany, que venía de golear al Hoffenheim (5-1) y de eliminar al Leipzig en Copa (2-0), confirmó haber dejado atrás la minicrisis de finales de enero en la que cedió cinco puntos ante Augsburgo (2-1) y Hamburgo (2-2).

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

Publicidad

En Bremen, el habitual Harry Kane acudió a su cita con el gol, y lo hizo por partida doble, un penal imparable y un disparo que tocó en el poste tras una jugada en la que participó el colombiano Luis Díaz, ambos goles antes de la primera media hora de partido (22' y 25').

El delantero inglés refuerza su liderato al frente de la tabla de goleadores con 26 dianas, el doble que su compañero Luis Diaz (13 goles), segundo en la clasificación.

Kane llegó a los 500 goles con en su carrera entre clubes y con la selección: "500 es una gran cifra, hay mucho trabajo y dedicación detrás".

Leon Goretzka cerró el marcador en el minuto 70 para un Bayern que jugó por primera vez esta temporada sin su internacional francés Michael Olise, suspendio por acumulación de amarillas.

