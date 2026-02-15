Partidos EN VIVO HOY 15 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este domingo 15 de febrero hay buenos compromisos en el planeta fútbol, y en la Liga BetPlay I-2026 destaca el que jugarán Deportivo Cali vs. Atlético Nacional en el estadio de Palmaseca. Además, continúan las acciones en la Liga femenina 2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 15 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Feyenoord vs. Go Ahead Eagles
|6:15 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 3
|Udinese vs. Sassuolo
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Birmingham vs. Leeds United
|7:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Everton Femenino vs. West ham Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Manchester United Femenino
London City Lionesses
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Chelsea Femenino vs. Liverpool Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2
|Aston Villa Femenino vs. Tottenham Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Wolfsburg Femenino vs. SGS Essen
|8:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Real Oviedo vs. Athletic Club
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Grimsby Town vs. Wolverhampton
|8:30 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|US Cremonese vs. Genoa
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Oxford United vs. Sunderland
|9:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Parma vs. Hellas Verona
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Le Havre AC vs. Toulouse
|9:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Göztepe SK vs. Kayserispor
|9:00 a.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Stoke City vs. Fulham
|9:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Augsburgvs. Heidenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Brighton Femenino vs. Arsenal Femenino
|9:30 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube, Disney+ Premium
|Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Lorient vs. Angers
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Metz vs. Auxerre
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Arsenal vs. Wigan
|11:30 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium, ESPN
|RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Torino vs. Bologna
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3
|Istanbul Basaksehir vs. Besiktas
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Levante vs. Valencia CF
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Águilas Doradas vs. Bucaramanga
|2:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Napoli vs. AS Roma
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Olympique Lyonnais vs. Nice
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 2
|Once Caldas Femenino vs. Santa Fe Femenino
|3:00 p.m. -Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Tigres FC vs. Independiente Yumbo
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Internacional FC Palmira Femenino vs. Inter Bogotá Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Mallorca vs. Real Betis
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Deportes Tolima vs. Once Caldas
|4:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Boca Juniors vs. Platense
|5:30 p.m .- Primera División Argentina - Disney+ Premium,ESPN,Fanatiz
|Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
|6:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Rosario Central vs. Barracas Central
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Instituto vs. Central Córdoba
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Fortaleza vs. Boyacá Chicó
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win